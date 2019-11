Le pagelle di Juventus-Atletico Madrid 1-0: De Ligt domina, Dybala brilla, Ronaldo in ombra

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 - Sicuro sulle conclusioni banali di Saul. Attento e mai veramente impegnato.

DANILO 6 - Due buone chiusure in diagonale. In fase difensiva sempre sul pezzo, spinge pochino.

Leonardo BONUCCI 7 - Solita perfezione. Bravo di testa e intelligente nel posizionamento.

Matthijs DE LIGT 7,5 - Concentrato, disinvolto, brillante, decisivo. Gran difensore.

Mattia DE SCIGLIO 6,5 - Gioca un primo tempo di alto livello. Dietro chiude sempre con puntualitá, davanti si propone sempre. Crossa e attacca.

Rodrigo BENTANCUR 7 - Gran partita. Molto bene in interdizione e in appoggio. Due recuperi che gli fanno meritare gli applausi dello Stadium. (Dall'86' KHEDIRA SV)

Miralem PJANIC 6,5 - Gioca di prima e senza rischiare. Pochi fronzoli, tanta sostanza.

Blaise MATUIDI 6,5 - Solita abnegazione, ma si allarga anche spesso al cross. Bene nelle due fasi.

Aaron RAMSEY 6 - Tra le linee con voglia. Duetta bene con Dybala, senza peró trovare la giocata giusta. Mobile e da rivedere. (Dal 63' BERNARDESCHI 6,5 - Entra bene nel match. Centra un palo e dá fastidio all'Atletico)

Paulo DYBALA 8 - Prestazione eccellente. Un primo tempo superlativo. Aggancio volante sontuoso, un dribbling col tacco da fenomeno e poi la punizione magica del vantaggio bianconero. Ripresa con altre percussioni incontenibili. Miglior realizzatore stagionale della Juve. (Dal 76' HIGUAIN SV)

Cristiano RONALDO 5,5 - Insomma. Inizia pianino, si defila, non affonda. Nella ripresa una volata di 40 metri conclusa con un tiro alto. Non é in gran forma e ha bisogno di tempo.

ALL. Maurizio SARRI 7 - Bella Juventus. Coordinata, a tratti brillante, sempre messa bene in campo. Primo posto nel girone e primo posto in campionato. Approccio col mondo bianconero eccellente.

===Le pagelle dell'ATLETICO MADRID===

OBLAK 5,5; TRIPPIER 6, FELIPE 5,5, HERMOSO 6, RENAN LODI 6 (Dal 64' LEMAR 6); SAÚL 6,5, HERRERA 5,5 (Dal 60' CORREA 5,5), THOMAS 6,5, KOKE 5,5; MORATA 6, VITOLO 5,5 (Dal 54' JOAO FELIX 6,5). ALL. SIMEONE 5,5