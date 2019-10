Le pagelle di Juventus-Bayer Leverkusen 3-0: Higuain decisivo, ottimo de Ligt

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 6 - Non deve praticamente mai sporcarsi in maniera seria i guanti. Trema solo con il pallonetto di Paulinho, che lo grazia.

Juan CUADRADO 7 - Confermato nella posizione di terzino, se la cava difensivamente nonostante un'ammonizione. Mette davanti al portiere Ronaldo, che spreca.

Leonardo BONUCCI 7 - Prestazione solidissima. Mette il guinzaglio ad Alario e comanda la difesa bianconera con la propria esperienza.

Matthijs DE LIGT 7 - Bene anche lui, specialmente nella ripresa. Accanto a Bonucci sta crescendo in maniera esponenziale. Certe perplessità delle prime uscite sembrano ormai un ricordo.

Alex SANDRO 6 - Non attacca praticamente mai, impegnato com'è a tenere a bada Havertz e Weiser. Non senza difficoltà.

Sami KHEDIRA 6 - Poco visibile, ma comunque importante nell'economia del gioco bianconero. Bada più che altro al contenimento, anche se nella ripresa si fa vedere pure nell'area tedesca (dal 74' Rodrigo BENTANCUR s.v.)

Miralem PJANIC 6,5 - Regia lineare ma preziosa, oltre a una buona copertura davanti alla difesa. Sfiora il gol direttamente da calcio d'angolo.

Blaise MATUIDI 6 - Alterna ottimi recuperi a qualche impaccio tecnico, con più di un pallone perso anche in zone pericolose del campo. Per sua fortuna, la Juve non ne risente.

Federico BERNARDESCHI 6,5 - Inizia in maniera incerta, senza riuscrire a imporsi in campo. Poi migliora gradualmente, trovando la rete che chiude i conti (dal 78' Aaron RAMSEY s.v.)

Gonzalo HIGUAIN 7,5 - Prestazione super. Sfrutta in pieno la prima opportunità, portando in vantaggio la Juve. Si tiene sulle spalle l'intero attacco ed è splendido assistman per Bernardeschi, che ringrazia e va a segno, e pure per Ronaldo. Esce tra gli applausi (dall'83' Paulo DYBALA 6,5 - Vivissimo nonostante l'ennesima esclusione. Bello l'assist che consente a Ronaldo di firmare il tris)

Cristiano RONALDO 6,5 - Si mangia un paio di gol non da lui, calciando in entrambe le occasioni addosso al portiere. Si rifà nel finale con il sigillo del 3-0.

All. Maurizio SARRI 6,5 - Probabilmente non è ancora la Juve dei suoi sogni, ma può accontentarsi. Con organizzazione e qualità, i bianconeri centrano un successo preziosissimo.

Le pagelle del Bayer Leverkusen

Lucas HRADECKY 5,5 - Con i piedi è un mezzo disastro, tanto da rischiare un comico autogol, ma con le mani dice di no a Ronaldo. Esce comunque con 3 reti sul groppone.

Mitchell WEISER 6 - In campo all'ultimo secondo al posto dell'infortunato Lars Bender, non trema. Anzi, con le sue avanzate crea più di un grattacapo all Juve.

Jonathan TAH 5 - Non è disastroso, ma ha sulla coscienza l'intervento solo parziale che consente a Higuain di andare a segno. Un errore fatale nell'economia del risultato.

Sven BENDER 5,5 - Cerca di mettere una pezza qua e là, ma è una missione troppo ardua perché possa compiersi. Crolla nel finale, quando Dybala manda a segno Ronaldo facendogli passare il pallone sotto le gambe.

WENDELL 5,5 - Tanti rischi in zone pericolose e nessuna possibilità di avanzare il proprio raggio d'azione. Serata complicata.

Charles ARANGUIZ 5,5 - Partecipa alla manovra, tentando di portare qualità al palleggio, ma è poco preciso alla conclusione (dall'80' Daley SINKGRAVEN s.v.)

Julian BAUMGARTLINGER 5,5 - Lotta, ma alla fine viene ingoiato dal centrocampo bianconero. Non soltanto per colpa sua.

Kai HAVERTZ 5,5 - Si vede che ha qualità sopra la media. Cerca spesso lo scambio col terzino Weiser e qualche insidia la crea, ma non può far tutto da solo.

Kerem DEMIRBAY 5,5 - Viene azionato con buona continuità, ma è tutto sommato inconcludente. Esce all'intervallo (dal 46' Nadiem AMIRI 5,5 - Entra in maniera pimpante in partita, poi si spegne)

Kevin VOLLAND 5,5 - Nel primo tempo ha un discreto spazio da gestire, ma non lo sfrutta nel migliore dei modi. Cala alla distanza assieme al resto della squadra.

Lucas ALARIO 5 - Evanescente. Stretto nella morsa formata da Bonucci e Chiellini, non punge. Pochi palloni giocabili, zero palle gol e sostituzione inevitabile (dal 68' PAULINHO 6 - Porta un minimo di brio in attacco e va a un passo dal gol del possibile 2-1)

All. Peter BOSZ 5,5 - Punta su palleggio e coraggio, costringendo la Juve a faticare nel primo tempo. Poi, però, il divario tecnico tra le due formazioni si vede tutto.