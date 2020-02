Le pagelle di Lione-Juventus 1-0: malissimo Rabiot, non brilla Ronaldo, che gioiello Aouar

===Le pagelle della JUVENTUS===

Wojciech SZCZESNY 6 – Non ha colpe sul gol subito. Non deve compiere altre parate di rilievo.

DANILO 5 – Dal suo lato il Lione sfonda spesso nella prima frazione. Anche in occasione del gol. Meglio nel secondo tempo, quando si propone con continuità a destra.

Matthijs DE LIGT 6 – Da vero erede di Chiellini, esce per una ferita alla testa. Il problema è che la Juventus subisce gol in quel frangente. La sua prova è sicuramente sufficiente, anche se la velocità di Dembelè lo mette in apprensione.

Leonardo BONUCCI 5,5 – Impreciso. In generale e anche sui lanci lunghi. Il secondo tempo è più che sufficiente, il primo insufficiente. Sottotono nel complesso.

ALEX SANDRO 5,5 – Male nel primo tempo. Sbaglia in appoggio, viene superato diverse volte in dribbling. Migliora nella ripresa, in cui ci mette quantomeno grinta.

Rodrigo BENTANCUR 6 – Da mezz’ala non convince. Poco concentrato in fase difensiva e non convinto nell'appoggiare il tridente. Molto meglio in regia dopo l’uscita di Pjanic. Ferma anche due ripartenze in tre contro tre.

Miralem PJANIC 4,5 – In linea con gli ultimi due mesi: un mezzo disastro. Impreciso, banale, lentissimo. Giusto sostituirlo. (Dal 61’ RAMSEY 6 – Non entra male nel match. Porta vivacità e coraggio. Dovrebbe avere più spazio in gare dove conta anche la tecnica)

Adrien RABIOT 4 – Trovare un aggettivo per definire la sua prestazione è molto complicato. “Agghiacciante”, parafrasando Antonio Conte, forse la più adatta. Spreca una ripartenza in campo aperto, non difende, non si inserisce, gioca a un ritmo blandissimo. Giocatore di medio livello che non può giocare titolare in questa Juventus. Ma probabilmente nemmeno in una Juventus con meno pretese. (Dal 78’ BERNARDESCHI SV)

Juan CUADRADO 5 – Irriconoscibile. Cross sballati, non salta mai l’uomo, non riesce a farsi notare. Pienamente insufficiente. (Dal 70’ HIGUAIN 5,5 – Ha un’occasione buona e calcia a lato. Però la Juventus con lui ha un punto di riferimento davanti. È mancato molto nel primo tempo)

Paulo DYBALA 6 – Non brilla, ma si mette al servizio della squadra e nel secondo tempo ci prova in tutti i modi. Un po’ più di cattiveria dal limite: arma poco il suo mancino.

Cristiano RONALDO 5,5 – Le azioni più pericolose della Juventus partono da lui. Molto impreciso al tiro. Non riesce a fare la differenza come spesso gli accade. A bocca asciutta dopo la serie infinita di gol consecutivi.

ALL. Maurizio SARRI 5 – Juventus molle nell’atteggiamento, lenta di pensiero, incapace di reagire subito al gol subito. Bene il finale, ma a Torino non sarà semplice. Allegri aveva abituato i bianconeri a ben altre serate europee.

Juan Cuadrado, Lione-Juventus, Champions League, Getty ImagesGetty Images

===Le pagelle del LIONE===

Anthony LOPES 6 – Perfetto nelle uscite.0 parate contro la corazzata Juventus. Chi lo avrebbe mai detto?

Jason DENAYER 7 – Convinto, padrone nei duelli aerei, prestante. Gran partita.

MARCELO 6,5 – Guida la difesa, ci mette esperienza e decisione. Molto attento sui tagli di Dybala.

Fernando MARÇAL 6,5 – Bene anche lui, soprattutto nel finale. Sbroglia diverse situazioni intricate. Bravo anche in impostazione.

Leo DUBOIS 6,5 – Molto bene in fase difensiva. Si propone anche davanti. Dal suo lato il Lione regge sempre. (Dal 78’ TETE SV)

Houssem AOUAR 7,5 – Dipinge calcio in tutte le zone del campo. Suo l’assist per il vantaggio francese. Classe ’98 dal futuro assicurato. Tecnica, testa, eleganza, idee. Bravo bravo.

Lucas TOUSART 7 – Splendido l’inserimento con cui infila l’1-0. Presenza costante in mezzo. Giocatore che ha qualità nelle due fasi.

Bruno Gomez GUIMARÃES 6,5 – Corre e combatte. Ci mette impegno e dedizione. Non ha grandi qualità tecniche, ma sa giocare a calcio.

Gnaly Maxwel CORNET 6 – Grande corsa, anche in contenimento. Un paio di falli di troppo. (Dall’81’ ANDERSEN SV)

Karl Toko EKAMBI 6,5 – Pericolosissimo nel primo tempo. In forma, frizzante, volenteroso. Cala un po’ nel secondo, fino alla sostituzione. (Dal 65’ TERRIER 6 - Entra nel finale per difendere e fa il suo dovere. Non rischia nulla)

Moussa DEMBELE 6,5 – Mette in difficoltà la coppia difensiva bianconera. Potente e veloce. Giocatore che meriterebbe anche club di più alta fascia.

ALL. Rudi GARCIA 7 – La prepara benissimo. Lione corto e compatto, abile a distendersi. Sfrutta le doti di Aourar. Grande serata