Le pagelle del Lipsia

Peter GULACSI 6 - Quasi uno spettatore non pagante. La sua unica parata arriva nel finale del primo tempo su un insidiosissimo sinistro di Lo Celso.

Lukas KLOSTERMANN 6,5 - Ha solo qualche problemino nel finale con gli sprint di Lucas Moura. In generale, però, se la cava molto bene.

Dayot UPAMECANO 7 - Si aiuta col fisicone e comanda da veterano la difesa a tre di Nagelsmann. Più di uno gli interventi che impediscono al Tottenham di creare pericoli.

Marcel HALSTENBERG 6,5 - Bene anche lui. Gioca di concerto con i due compagni di difesa, sfornando serenità e sicurezza.

Nordi MUKIELE 6,5 - Brillante, guizzante, sempre pronto all'inserimento. Solo una pallonata ravvicinata al volo lo costringe a gettare la spugna (dal 56' Tyler ADAMS 6 - Gestione e qualche sgroppata: può bastare)

Marcel SABITZER 7,5 - Man of the match. Sempre presente in mezzo al campo, mortale in inserimento. La sua doppietta nei primi 21 minuti di partita spalanca al Lipsia le porte dei quarti di finale (dall'87' Emil FORSBERG 7 - Primo pallone toccato e subito gol. Anche lui lascia il segno su una serata storica)

Konrad LAIMER 6,5 - Lascia il proscenio al compagno di centrocampo Sabitzer, autore della doppietta decisiva. Ma anche lui si fa sentire eccome nelle sue chiusure difensive.

ANGELINO 7 - La vera valvola di sfogo del Lipsia. Attacca senza sosta, si propone con costanza e fa partire cross tagliati e precisi. Come quello che manda a segno Sabitzer per la seconda volta.

Christopher NKUNKU 5,5 - Non granché. Giochicchia senza affondare il colpo. Non lascia una particolare traccia sulla gara e Nagelsmann lo toglie anzitempo (dal 59' Amadou HAIDARA 6 - Entra sul 2-0 e ha gioco facile)

Timo WERNER 6,5 - Quasi imprendibile per la difesa del Tottenham quando parte palla al piede. Ha solo la pecca di non finalizzare al meglio le proprie iniziative.

Patrik SCHICK 6 - Cerca continuamente l'intesa con Werner, trovandola il più delle volte. Va a sprazzi, ma quando si accende sforna buone giocate.

All. Julian NAGELSMANN 7,5 - Il suo Lipsia ha ritmo, brillantezza, qualità. Una squadra che sa quel che vuole e sa come ottenerlo. Qualificazione meritatissima.

Dele Alli controlando un balón en la vuelta de los octavos de final Leipzig-TottenhamGetty Images

Le pagelle del Tottenham

Hugo LLORIS 5,5 - Non brilla esattamente per reattività sulla conclusione di Sabitzer e non riesce nemmeno a togliere dalla porta il raddoppio dell'austriaco. Non benissimo.

Japhet TANGANGA 5 - Schierato sul centro-destra della retroguardia a tre da Mourinho, esce dal campo con le ossa rotte.

Eric DIER 5,5 - Prova disperatamente a proteggere la porta di Lloris, ma non riesce a impedire che la barca vada miseramente a fondo. Non soltanto per colpe sue.

Toby ALDERWEIRELD 5,5 - Non commette errori particolarmente evidenti dal punto di vista individuale. Nemmeno lui, però, è in grado di salvare il Tottenham dalla disfatta.

Serge AURIER 4,5 - Soffre le pene dell'inferno, specialmente nel primo tempo. Va presto in bambola, lasciando via libera ad Angeliño, e fatica a riprendersi (dal 91' Malachi FAGAN-WALCOTT s.v.)

Harry WINKS 5 - Vive un primo tempo particolarmente complicato, arrancando difensivamente. Trova pace solo nella ripresa, quando il Lipsia abbassa i ritmi.

Giovani LO CELSO 6 - Flebile luce nel buio del Tottenham. Sfiora il gol ed è uno dei pochissimi ad alzare il livello della manovra. Ma predica nel deserto (dall'80' Gedson FERNANDES s.v.)

Ryan SESSEGNON 5 - Timido, spaesato. Attacca poco e difende a singhiozzo. Affonda assieme al resto della ciurma del Tottenham.

Erik LAMELA 5 - Opaco. Pochi spunti, pochissima inventiva. Dovrebbe accentrarsi e armare il proprio sinistro delicato, ma non lo fa quasi mai.

Dele ALLI 5 - Inizia in maniera discreta e sembra poter creare qualcosa di interessante, ma è solo un'illusione. Ha la palla del 2-1 a un quarto d'ora dalla fine, ma la sciupa.

Lucas MOURA 5,5 - Si accende troppo tardi, con qualche sprint in velocità e, se non altro, la voglia di cambiare il corso delle cose. Che però rimane tale.

All. José MOURINHO 5 - Tra un infortunio e l'altro, gli alibi non gli mancano. Ma a mancargli sono anche le idee su come raddrizzare una doppia sfida nata male e finita peggio.