Le pagelle di Liverpool-Atletico Madrid 2-3: Oblak miracoloso, Adrian flop. Llorente eroe di Anfield

--- Le pagelle del Liverpool ---

ADRIAN 4 - Un disastro. Quattro tiri da fuori in 120', tre gol. Il 2-1 che fa rinascere l'Atletico dalle ceneri è solo colpa sua: rinvia sui piedi di Joao Felix e ci mette tantissimo a scendere sul piazzato, non irresistibile, di Llorente. Con Alisson sarebbe andata diversamente

Trent ALEXANDER-ARNOLD 6 - Annulla Joao Felix per gran parte della partita e firma l'assist del 2-0. Prestazione sufficiente anche se in netto calo rispetto a un mese fa. Come tutto il Liverpool, del resto

Joe GOMEZ 5 - Poco reattivo sui gol dell'Atletico, si fa portare a spasso da Llorente e Morata

Virgil VAN DIJK 6 - Presenza e personalità con qualche sortita in attacco. Vince il duello per pesi massimi con Diego Costa ed è incolpevole sui tre gol

Andrew ROBERTSON 6,5 - Domina Trippier sulla sinistra, macinando chilometri e palle contrasti vinti. Solo la traversa gli nega la gioia del 2-0 dopo una gran capocciata

Jordan HENDERSON 6 - Lotta come un gladiatore per quasi due ore, dettando i tempi del centrocampo Reds. Pasticcia in marcatura su Llorente sul 2-2 (dal 106' FABINHO S.V.)

Alex OXLADE-CHAMBERLAIN 6,5 - L'assist per l'1-0 di Wijnaldum è un cioccolatino. Ne confeziona un altro paio che, però, non vengono scartati (dall'81' MILNER 5,5 - Cuore di capitano che non riesce a distinguersi nella serata da dimenticare sotto la pioggia di Anfield)

Georginio WIJNALDUM 7 - Forse il migliore degli uomini di Klopp con inserimenti puntuali e un gol pesantissimo nei 90 minuti. Gli appluasi della Kop a fine partita sono tutti per lui

Mohamed SALAH 6 - Si dà tantissimo da fare, arriva alla conclusione, pulita, almeno in tre occasioni. Ma è come se mancasse qualcosa, la magia forse.

Roberto FIRMINO 6,5 - Non dà punti di riferimento a Savic e Felipe, come sul 2-0. Gol alla Inzaghi (dal 113' MINAMINO S.V.)

Sadio MANÉ 5,5 - Due rovesciate un po' pretenziose e veramente poco di più

All. Jürgen KLOPP 6 - Non aveva mai perso ad Anfield in Champions League. Si è rotto qualcosa nel giocattolino perfetto rosso che ha battuto ogni record fino a 20 giorni fa. Si dovrà accontentare della Premier League, la prima dopo 30 anni di digiuno dalle parti del Merseyside

Salah, Savic - Liverpool-Atlético Madrid - Champions League 2019/2020 - Imago pun only in ITAxGERxSUIxAUTImago

--- Le pagelle dell'Atletico Madrid ---

Jan OBLAK 7,5 - Se l'Atletico si regala i supplementari contro i Campioni d'Europa è solo e unicamente merito del portierone forgiato dall'Olimpia di Lubiana. Attento e reattivo nell'ordinaria amministrazione, miracoloso almeno in tre occasioni. Non può nulla sulla capocciata angolatissima di Wijnaldum e sul doppio tap-in di Firmino

Kieran TRIPPIER 5,5 - Finisce nella tela di Robertson e Chamberlain, in costante proiezione offensiva: l'ex Tottenham difende allo strenuo, ma non attacca quasi mai (dal 90' VRSALJKO 5,5 - Si perde Firmino sul tap-in del 2-0)

Stefan SAVIC 6 - Una sicurezza in area di rigore: le prende tutte lui di testa. Questo fino al gol di Wijnaldum quando perde clamorosamente la marcatura dell'olandese. In calo nei supplementari

Augusto FELIPE 6 - Complice con Vrsaljko nella frittata del 2-0, ma nel finale rende nullo l'assedio Reds

Renan LODI 6 - Limita Salah. Basta e avanza

Ángel CORREA 5 - Chi l'ha visto? Se c'è una cosa positiva nella stagione del Milan è non averlo acquistato (dal 106' GIMENEZ S.V.)

Ñíguez SAÚL 6,5 - E' un diesel. Già perchè nei supplementari giganteggia a centrocampo e contribuisce all'impresa dei Colchoneros

THOMAS 7 - E' l'unico del centrocampo a prova ad impostare: palla al piede e testa alta, ma predica nel deserto da questo punto di vista

Jorge KOKE 6,5 - Non molla mai e infatti gli applausi dallo spicchio biancorosso di Anfield sono tutti per lui (e per Llorente)

JOAO FELIX 5,5 - Ectoplasmatico per un'ora, fino a quando tenta fortuna dalla distanza. Il tiro non è irressistibile, ma il rimbalzo mette in difficoltà Adrian. Si riscatta con la verticalizzazione per il 2-1 di Llorente (dal 102' MORATA 7 - Entra, picchia, firma un assist e segna. What else?)

Diego COSTA 5,5 - Morata non è al massimo, Simeone rispolvera l'ex Chelsea. Potenza e mestiere al servizio della squadra, sulla carta: lo spagnolo apre il baule dei trucchi nella prima mezz'ora allontanando palloni e tenendo su il pallone. Poco altro, però. Nella ripresa il Cholo lo richiama in panchina, lui si arrabbia, calcia un porta-borracce e Anfield lo pizzica. Tutto normale (dal 55' M. LLORENTE 8 - E' la sua notte, doppietta ai primi due tiri in porta in Champions League. Figlio e nipote d'arte, entra di diritto nella storia dell'Atleti. Proprio luii che è cresciuto dai cugini)

All. Diego SIMEONE 8 - La prima ad Anfield (non ci aveva mai giocato nè allenato) non si scorda mai. Il Cholo riesce a imbrigliare il gioco dei Reds con un gioco prevedibile, ma efficace come all'andata. Viene salvato da Oblak, per il resto chiedere a Marcos Alonso