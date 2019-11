Le pagelle di Liverpool-Napoli 1-1: Allan e Koulibaly perfetti, deludono Lozano e Salah

LIVERPOOL

ALISSON 6 - Incolpevole sul gol, non deve compiere di fatto altre parate di rilievo. Attento in un paio di occasioni quando esce dall'area e spazza con i piedi.

Joe GOMEZ 5,5 - Rispetto ad Alexander-Arnold offre meno garanzie in fase di spinta e anche quando si tratta di difendere non è sempre reattivo. Klopp lo toglie a inizio ripresa per alzare il baricentro della squadra.

dal 57' Alex OXLADE-CHAMBERLAIN 6,5 - Entra bene in partita, si posiziona sulla destra e sforna diversi cross molto interessanti tenendo in costante apprensione la difesa del Napoli.

Dejan LOVREN 6,5 - Nel primo tempo balla in qualche circostanza, ma si riscatta ampiamente segnando il gol del pareggio con una precisa incornata.

Virgil VAN DIJK 6 - Con i centrocampisti soffocati dal pressing del Napoli tocca a lui il ruolo di regista. Lo esegue con buona applicazione e lanci sempre precisi. Fuori posizione sul gol di Mertens, ma solo perché era a terra acciaccato dopo un contrasto con il belga.

Andy ROBERTSON 6 - Solita buona spinta sulla corsia di sinistra. Mezzo voto in meno perché tiene in gioco Mertens nell'azione del gol del Napoli salendo leggermente in ritardo.

FABINHO s.v. - Si fa male dopo pochi minuti ed è costretto a uscire. Ingiudicabile.

dal 19' Georginio WIJNALDUM 5,5 - Entra a freddo e ci mette un po' a carburare. Primo tempo anonimo e a ritmo ridotto, meglio nella ripresa quandi prende le misure.

James MILNER 6,5 - Solito enorme combattente. Nel primo tempo è l'unico a tirare in porta, nel secondo tempo è lui a calciare il corner da cui nasce il gol di Lovren.

dal 78' Trent ALEXANDER-ARNOLD s.v. - Entra nel finale e ha troppo poco tempo di mettersi in mostra. Non giudicabile.

Jordan HENDERSON 6 - La grinta non gli manca: cerca sempre di creare la superiorità numerica con i suoi inserimenti. Corre per tre fino all'ultimo secondo.

Mohamed SALAH 5 - L'egiziano sbaglia partita. Si fa vedere solo una volta con un guizzo dei suoi nel primo tempo quando salta Mario Rui con un dribbling secco. Poi sparisce, litiga spesso con il pallone e spreca l'unica palla buona con un tiro debole tra le braccia di Meret.

Roberto FIRMINO 6 - Il brasiliano ha due chance: spedisce a lato di testa un pallone non semplice e vede vanificata da un intervento di Koulibaly una girata a porta vuota. Si fa apprezzare soprattutto per le sue sponde: delizioso nel primo tempo un colpo di tacco a smarcare Mané in piena area.

Sadio MANÉ 5,5 - Il senegalese non è nella sua serata migliore. Gioca un primo tempo sufficiente, ma alla distanza cala vistosamente e viene annullato dai difensori del Napoli.

All.: Jurgen KLOPP 6 - Il Liverpool visto contro il Napoli è lontano parente di quello cui siamo abituati. I Reds giocano a ritmi insolitamente bassi e soffrono la disposizione tattica del Napoli. Ancora una volta il tecnico tedesco va in difficoltà contro Ancelotti. Azzeccata la mossa di inserire Oxlade-Chamberlain.

Dries Mertens, Liverpool-Napoli, Champions League 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

NAPOLI

Alex MERET 5,5 - Primi 45 minuti di sostanziale riposo: deve intervenire solo su un sinistro sul primo palo di Milner. Nella ripresa rischia il patatrac sbagliando un'uscita semplice che poteva costare carissima.

Nikola MAKSIMOVIC 6,5 - Agisce da terzino destro e dalla sua parte si trova spesso preso di infilata dalle combinazioni tra Firmino e Manè. Se la cava egregiamente soprattutto nella ripresa quando il senegalese non trova più spazi.

Kostas MANOLAS 7 - Grande prestazione del difensore greco che si fa trovare pronto e respinge senza paura gli assalti del Liverpool. Di testa sono tutte sue, bravissimo.

Kalidou KOULIBALY 7,5 - Ottimo senso della posizione, solita forza fisica e sicuro negli anticipi. Quando serve spazzare in tribuna non si tira indietro. Prestazione di livello quella del centrale difensivo senegalese. Straordinario il salvataggio sulla linea sulla girata di Firmino.

Mario RUI 6 - Nei primi 45 minuti disputa una prova onesta facendosi saltare in dribbling da Salah una sola volta. Ripresa più sofferta perché il Liverpool alza ritmo e baricentro, ma la sufficienza c'è tutta.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Perfetto l'assist in profondità per il gol di Mertens. Ancelotti lo avanza sulla linea dei centrocampisti e la mossa si rivela azzeccata: utile anche in fase di copertura, in debito d'ossigeno nella ripresa.

ALLAN 7,5 - Primo tempo mostruoso durante il quale recupera un'infinità di palloni e lotta come un leone in mezzo al campo. Sembra accusare la stanchezza dopo la prima ora di gioco ma nel finale trova energie insperate e corre come un forsennato fino alla fine. Leader tecnico.

Piotr ZIELINSKI 6,5 - Si vede a intermittenza, ma dal punto di vista tattico è uno dei giocatori che fanno la differenza nel primo tempo con i suoi strappi e i suoi tagli. Mette in costante apprensione Gomez.

dall'85' Amin YOUNES s.v. - Pochissimi minuti per lui, non giudicabile.

Fabian RUIZ 6,5 - Arpiona tantissimi palloni complicati in fase di uscita gestendoli quasi sempre al meglio. Si nota poco negli ultimi 20 metri ma si rende estremamente utile in fase di interdizione mettendosi intelligentemente al servizio della squadra.

Hirving LOZANO 5,5 - Nel primo tempo ha enormi spazi a disposizione ma non riesce a sfruttarli, nella ripresa dovrebbe provare a tenere alta la squadra ma si perde e giustamente Ancelotti lo toglie. Dà la sensazione di non essersi ancora integrato nei meccanismi della squadra.

dal 72' Fernando LLORENTE 6 - Entra e si rende utile in pressing sui portatori di palla del Liverpool facendo quel lavoro oscuro che Lozano, per caratteristiche tecniche, evidentemente non può fare.

Dries MERTENS 7 - Il gol è un concentrato di classe e freddezza: sembra perdere l'attimo giusto per il tiro, poi trafigge Alisson con un destro di precisione chirurgica nell'angolino basso. Quarto gol in Champions, attaccante straordinario. Troppo passivo in occasione del gol di Lovren: ecco spiegato il mezzo punto in meno.

dall'81' Eljif ELMAS s.v. - Entra nel finale, troppo poco per giudicarlo.

All.: Carlo ANCELOTTI 7 - Nel momento più delicato della stagione presenta una squadra tosta, quadrata e coraggiosa su uno dei campi più difficili d'Europa. Evidentemente ha trovato la chiave per mettere in crisi Klopp: il pari, per quanto si è visto nell'arco della gara, è un risultato meritato. E la qualificazione agli ottavi di Champions si avvicina: che sia la partita della svolta?