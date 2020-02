Le pagelle del Napoli

David OSPINA 6 - Coi piedi fa venire qualche brivido, ricordando il disastro su Immobile di qualche tempo fa, ma se la cava. Parate? Nemmeno una.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Patisce il pressing avversario e col pallone tra i piedi è piuttosto impacciato, ma non molla. Tenendo in gioco Semedo, però, rende facile la vita al Barcellona, che lo ringrazia.

Nikola MAKSIMOVIC 6,5 - Non trema, nonostante debba tenere a bada Griezmann e le avanzate di Messi. Anche se nella ripresa ha maggiori difficoltà.

Kostas MANOLAS 6,5 - Bene anche lui. Fondamentale un suo intercetto su Messi nel primo tempo. Si destreggia bene e sfiora pure un altro gol, come ai tempi della Roma.

Mario RUI 5,5 - Se la gioca alla pari per un'ora nel duello con Semedo e con Vidal. Attento, concentrato. Però c'è poco da fare: la sua disattenzione nell'azione del pareggio catalano è fatale.

Fabian RUIZ 6 - Gara prettamente difensiva, con qualche guizzo nel primo tempo. Costretto a sacrificarsi per rispettare il canovaccio del match.

Diego DEMME 6 - Costretto quasi esclusivamente a rincorrere avversari e pallone, resiste con aggressività e impegno massimo (dall'80' ALLAN s.v.)

Piotr ZIELINSKI 7 - Uomo in più da centrocampo in avanti. Preziosa la sua gestione della manovra, oltre al fondamentale lavoro per mandare a segno Mertens. Il migliore assieme al belga.

José Luis CALLEJON 5,5 - Come Insigne gioca lungo tutta la fascia, aiutando la squadra in fase difensiva. Ma ha sulla coscienza il gol del possibile 2-1 fallito davanti a Ter Stegen (dal 74' Matteo POLITANO s.v.)

Dries MERTENS 7 - In pratica ha un solo pallone a disposizione e lo trasforma: gol splendido e record in condivisione con Hamsik. Poi un infortunio lo toglie di mezzo sul più bello (dal 54' Arek MILIK 6 - Ha l'arduo compito di tener su palla. Ne serve una d'oro a Callejon, che spreca)

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Cerca spesso l'uno-due con i compagni, ma è volenteroso soprattutto in fase di aiuto alla squadra. Sfiora un gol che sarebbe stato magnifico, ma deve fare i conti con Ter Stegen.

All. Gennaro GATTUSO 6 - Lascia il pallino del gioco completamente nelle mani del Barcellona: una scelta che sarà oggetto di discussioni. Il Napoli ha grinta, ma l'1-1 non può soddisfare.

Arturo Vidal en el Nápoles-BarcelonaGetty Images

Le pagelle del Barcellona

Marc-André TER STEGEN 6,5 - Immobile su Mertens, nella ripresa tiene a galla il Barcellona evitando il ko: fondamentale prima su Insigne e poi su Callejon.

Nelson SEMEDO 6,5 - Attacca senza troppo costrutto, ma non si dà mai per vinto. E quando trova un varco serve alla perfezione Griezmann davanti al portiere.

Gerard PIQUÉ 5,5 - Sonnecchia per buona parte della gara e, quando il Napoli attacca, non sempre è sicurissimo. Viene salvato da Ter Stegen poco dopo l'1-1, dopo che Insigne lo aveva scherzato (dal 92' Clement LENGLET s.v.)

Samuel UMTITI 5 - In difficoltà. Quando attacca il Napoli non dà sicurezze. Goffo e fuori tempo, viene beffato da Zielinski nell'azione del vantaggio azzurro.

Junior FIRPO 5,5 - Piuttosto incerto e tremebondo. Più di una le sue disattenzioni. L'assenza di Jordi Alba si sente eccome.

Ivan RAKITIC 5 - Si confonde nella massa. Zero spunti individuali, solo la partecipazione a un palleggio estenuante. Esce anzitempo (dal 56' ARTHUR 6 - Meglio di Rakitic, anche se ci voleva poco. Porta maggiore dinamismo e cerca il gol da fuori)

Sergio BUSQUETS 6,5 - Tocca palloni su palloni, non sempre in maniera precisa, e rimedia un giallo pesante che lo costringerà a saltare il ritorno. Il suo filtrante per Semedo nell'azione dell'1-1, però, è d'alta scuola.

Frenkie DE JONG 5 - Ha un talento immenso, ma al San Paolo non lo dimostra. Giochicchia da fermo, con poche accelerazioni.

Arturo VIDAL 5,5 - Uno dei più volenterosi in un Barcellona da abbiocco. Specialmente nel secondo tempo, quando cerca spesso lo scambio con Messi. L'ingenuo rosso rimediato nei secondi finali, però, lo toglierà di scena in vista del ritorno.

Lionel MESSI 6 - Non è debordante, ma la sua qualità assurda si nota anche in una serata poco brillante. Ben contenuto, anche se quando parte palla al piede fa venire la tremarella a tutti.

Antoine GRIEZMANN 6 - Viene salvato dal gol. Punto. Per il resto galleggia in mezzo ai difensori del Napoli senza produrre niente di interessante (dall'87' Ansu FATI s.v.)

All. Quique SETIEN 5,5 - Il palleggio sterile dei suoi giocatori fa addormentare più di qualcuno. In una notte così opaca, deve ringraziare Semedo e Griezmann.