Le pagelle di Napoli-Salisburgo 1-1: Lozano si sblocca, Koulibaly continua il momento no

Le pagelle del Napoli

Alex MERET 6 - Si getta nuovamente dalla parte sbagliata sul rigore di Haaland, ma non si può fargliene una colpa. Rischia più volte di subire il raddoppio, senza dover compiere grandi parate.

Giovanni DI LORENZO 6,5 - Che personalità. Difficilmente sbaglia una giocata o una scelta. Sicuro e propositivo. Zitto zitto, si sta confermando acquisto azzeccatissimo del Napoli.

Nikola MAKSIMOVIC 6,5 - Una sola ingenuità, quando si perde Hwang sulla sinistra dovendo fermare l'avversario con un fallo. Per il resto è preciso e sicuro. Non fa sentire l'assenza di Manolas.

Kalidou KOULIBALY 5,5 - L'ingenuo fallo da rigore è l'ulteriore episodio negativo di un avvio di stagione complicato. Rimedia parzialmente nel resto della gara, senza commettere ulteriori sciocchezze.

Mario RUI 5 - Tanti, troppi errori di misura negli appoggi e qualche difficoltà difensiva. Esce all'intervallo, forse per un problema fisico (dal 46' Sebastiano LUPERTO 6 - Inizia in maniera un po' tremebonda, poi si scioglie nonostante ricopra un ruolo non suo)

José Maria CALLEJON 6,5 - Approfitta dello spazio piuttosto ampio concessogli da Ulmer per duettare con Mertens e crossare in area. Ha la palla dell'1-1 sulla testa, ma centra il palo.

Fabian RUIZ 5,5 - Non la sua miglior prestazione. Qualche impaccio, un po' troppa frenesia. Anche se un paio delle iniziative del Napoli nel primo tempo nascono dai suoi piedi.

Piotr ZIELINSKI 5,5 - Non benissimo nella distribuzione del gioco. E sullo 0-0 si divora un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti del match.

Lorenzo INSIGNE 6 - A sinistra è una spina costante nel fianco degli austriaci. Sforna assist, colpisce un palo con un tiro-cross. Il feeling con la porta, però, è semplicemente pessimo. Voto complicato, a metà tra l'8 e il 4.

Hirving LOZANO 7 - Diventa pian piano il protagonista del Napoli, sprizzando energia da tutti i pori e trovando agli sgoccioli del primo tempo la rasoiata dell'1-1. A un passo anche dal raddoppio nella ripresa (dall'86' Fernando LLORENTE 6 - In pochissimi minuti sfiora per due volte la rete del successo)

Dries MERTENS 5,5 - Con i suoi scatti in profondità crea non pochi grattacapi alla retroguardia del Salisburgo. Apre la strada verso la porta a Fabian e Insigne, ma non ha troppe occasioni per mettersi in mostra (dal 73' Arek MILIK 5,5 - Non riesce a ergersi a protagonista in un finale convulso)

All. Carlo ANCELOTTI 6 - Parte intelligentemente coi piccoletti in attacco e finisce con le torri, senza trovare la vittoria. Niente da dire, però: il Napoli le occasioni le crea, senza però finalizzarle.

Haaland, Meret - Napoli-Salisburgo - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Le pagelle del Salisburgo

Carlos CORONEL 6 - Grande sul tentativo di autorete di Onguéné e su Lozano, ma potrebbe forse far qualcosa di più sulla rasoiata sul primo palo del messicano. Nella ripresa rischia l'incredibile frittata sul tiro-cross di Insigne.

Rasmus KRISTENSEN 5,5 - Non di rado lo si vede appoggiare l'azione offensiva, ma dietro soffre parecchio. Su quella zona il Napoli trova spazio a volontà.

Marin PONGRACIC 5 - Non esattamente l'esordio dei sogni in Champions League. Messo in grossa difficoltà da Insigne e Lozano, si prende pure un giallo ed esce all'intervallo (dal 46' Enock MWEPU 6,5 - Sempre in movimento, porta qualità e freschezza al centrocampo degli austriaci. Bell'innesto)

Jerome ONGUÉNÉ 5,5 - Inizia come peggio non potrebbe, facendosi ammonire e rischiando l'autogol. Poi non legge nemmeno il movimento di Lozano in occasione del gol dell'1-1. Molto meglio nella ripresa.

Maximilian WÖBER 6,5 - Il migliore della retroguardia austriaca. Più di una le chiusure importanti. Quando si proietta nell'area napoletana per ricevere i cross dalla bandierina di Szoboszlai, poi, fa venire i brividi a Meret.

Andreas ULMER 5,5 - Resta piantato nella propria zona difensiva, ma concede troppo spazio a Callejon.

Takumi MINAMINO 6,5 - Sempre insidioso. I suoi inserimenti continui in area sono poco leggibili dai difensori del Napoli (dal 61' Majeed ASHIMERU 6 - Buon impatto sulla gara quando le energie in campo stanno calando)

Zlatko JUNUZOVIC 6,5 - Prezioso sia in fase di copertura che di costruzione. L'organizzazione della manovra austriaca passa sempre dai suoi piedi.

Dominik SZOBOSZLAI 6 - Conferma, pur tra luci e ombre, di essere un prospetto dal futuro assicurato. I suoi calci d'angolo, poi, finiscono quasi sempre da un compagno.

Hee-Chan HWANG 6,5 - Una zanzara fastidiosissima. Difficilissimo leggere i suoi movimenti. E ne sa qualcosa Koulibaly, costretto al fallo in area per fermarlo.

Erling-Braut HAALAND 6 - Freddissimo dal dischetto, proprio come all'andata. Promette mari e monti, ma per tutto il resto della gara non combina moltissimo (dal 75' Patson DAKA 6 - Ha voglia di incidere e prova a far faville, ma senza trovare il guizzo giusto)

All. Jesse MARSCH 6,5 - Ha tra le mani una bella squadra e il pari del San Paolo è l'ulteriore conferma. Nell'intervallo cambia sistema tattico, rischiando perfino di vincere.