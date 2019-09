=== PSG ===

Keylor NAVAS 6: a parte le due rete giustamente annullate al Real Madrid, l'ex fresco di trasferimento, trascorre una serata sostanzialmente da spettatore.

Thomas MEUNIER 7: martello box to box lungo la fascia destra. Alla fine, il gol che blinda il risultato sul 3-0, è la ciliegina sulla torta.

Thiago SILVA 6,5: attento su ogni pallone e a chiudere ogni boccaporto.

Presnel KIMPEMBE 6,5: dalle sue parti non si passa. Nelle occasioni in cui serve, fa pure da scudo.

Juan BERNAT 7,5: prestazione da incorniciare la sua: due assist vincenti e tanti chilometri macinati lungo la corsia sinistra.

Marco VERRATTI 7,5: assoluto dominatore del centrocampo. Giocate sopraffine e verticalizzazioni visionarie. La speranza è di vederlo in questa versione anche in maglia azzurra...

MARQUINHOS 6,5: buona gara, di qualità e intensità da regista. L'ex Roma, tuttavia, è costretto a dare forfait per un risentimento muscolare al 70'.

Dal 70' Ander Herrera 6: subito in palla, nonostante le condizioni fisiche di partenza non fossero ottimali.

Idrissa GUEYE 7: un recupera-palloni d'altri tempi. Trasformati, peraltro, in ottime giocate per la fase offensiva. Tuchel lo applaude per tutto il tempo.

Angel DI MARIA 8: Vero e proprio mattatore del match. El Fideo, grande ex di turno, sblocca il match al 14' con un inserimento rapidissimo, poi bissa con un mancino dei suoi dalla distanza al 33'. Nella ripresa, al 60', è lezioso sulla possibilità di hat-trick, con un pallonetto impreciso a tu per tu con Courtois.

Mauro ICARDI 6,5: è un'altra versione di Icardi, al suo esordio in Champions col PSG: dà il "la" all'azione del primo gol e fa sportellate a servizio dell'intera fase offensiva.

Dal 60' Eric Maxim Choupo-Moting 6: tanto impegno ma poca lucidità sottoporta.

Pablo SARABIA 6: è generoso ma, anch'egli, specchio alla porta, dovrebbe aggiustare la mira.

Dall'89' Abdou Diallo: sv.

Mister Thomas TUCHEL 8: prova di forza nonostante la lunghissima lista delle assenze. Il suo PSG, per come gioca, è a tratti "poetico".

=== Real Madrid===

Thibaut COUTOIS 5,5: preso a pallate nonostante qualche rimarchevole guizzo.

Dani CARVAJAL 5: si presta generosamente a salvare capra e cavoli, ma appare fuori condizione sulla destra e, soprattutto, distratto in fase di ripiego.

Raphaël VARANE 5: non tiene una marcatura e finisce per essere tra i peggiori protagonisti della serataccia madridista.

Eder MILITÃO 6: il giovane scuola Porto è l'unico, di fatto, a salvarsi nella retroguardia merengue. Molto interessante come si pone nei contrasti, in cui è quasi invalicabile.

Ferland MENDY 5: prova decisamente anonima lungo l'out di sinistra, di fronte a Sarabia, che fa il bello e il cattivo tempo.

Toni KROOS 4,5: quasi irriconoscibile. Non crea, non si inserisce, un vero disastro.

CASEMIRO 4,5: letteralmente sovrastato in fase nevralgica da Marquinhos e Verratti.

James RODRIGUEZ 4: gara del Parco dei Principe fa intuire il perché Zidan lo considerava, in estate, fuori dal progetto. Rientrato in gioco a causa della lunghissima lista di assenze, disputa un match senza ritmo né nerbo.

Dal 70' Luka Jovic 5: entra in campo per provare a sbloccare la situazione là davanti, ma finisce per confermare il pessimo inizio di stagione da quando, a inizio estate, è arrivato alla Casa Blanca.

Gareth BALE 6: si sbatte molto là davanti, mette a segno un gol - poi annullato per fallo di mano - ma sostanzialmente lo si vede predicare nel deserto.

Dal 79' Junior Vinicius: sv.

Karim BENZEMA 5,5: anch'egli può recriminare per una rete annullata (per fuorigioco di Lucas Vazquez). Tuttavia, là davanti, incide poco.

Eden HAZARD 5: il Mago ha la bacchetta magica afflosciata. Lo spunto che ci si attende da lui, rimane chiuso nel cassetto dei desideri.

Dal 70' Lucas Vazquez 5: l'unica cosa che combina e farsi trovare in offside attivo in occasione della rete annullata a Benzema, che avrebbe potuto far partire la "remuntada".

Mister Zinedine ZIDANE 4,5: deve fare i conti con tante assenze, vero. Ma queste sono state le stesse condizioni di partenza del collega Tuchel. La sua squadra, a dirla tutta, è spenta e senza idee. E non è che dalla panchina abbia ricevuto grossi sproni...