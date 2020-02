Le pagelle di Real Madrid-Manchester City 1-2: malissimo Casemiro, De Bruyne dipinge calcio

Le pagelle del Real Madrid

Thibaut COURTOIS 7 - Tiene in piedi il Real sullo 0-0 con parate decisive su Gabriel Jesus e Mahrez.

Daniel CARVAJAL 4,5 - È lasciato troppo solo in fase difensiva, ma lui non si comporta bene in marcatura su Bernardo Silva, De Bruyne e Sterling. Suo il fallo che regala il rigore del 2-1.

Raphaël VARANE 5,5 - Poco lucido nelle sortite offensive del City, anche se non commette poi grossi errori.

Sergio RAMOS 4,5 - Spesso e volentieri fuori posizione, ma soprattutto non dà una 'svegliata' ai suoi compagni che dovrebbero rimettere a posto le linee. Completa l'opera con il rosso diretto per fallo su Gabriel Jesus che era diretto verso la porta. E sul gol di Gabriel Jesus? In quel caso non ha 'visto' Orsato la spinta del brasiliano... Intanto aggiorniamo le statistiche: 26 i cartellini rossi in carriera.

Gabriel Jesus - Sergio Ramos

Ferland MENDY 6 - Un po' di paura nell'uno contro uno con Mahrez, ma tutto sommato se la cava. In fase offensiva è sempre pericoloso, ma si mangia un gol proprio nel recupero.

Luka MODRIC 6,5 - Zidane sceglie lui e non Kroos, ma Modric in qualche modo riesce a fare le sue solite giocate. Serve con continuità Vinicius, libera spazi e va addirittura in pressing sugli avversari, guadagnando la palla del gol dell'1-0. (dall'84' Lucas VÁZQUEZ sv - È l'ultima carta che si gioca Zidane, ma non tocca palloni).

Federico VALVERDE 6 - Alterna grandi cose ad errori stupidi. Quando va in pressing fa davvero paura, consegna anche qualche pallone strepitoso, ma a volte è troppo precipitoso nel passare la palla, tanto da scatenare ben due volte il contropiede del City. Costringe poi Modric al giallo dopo un suo errore.

Carlos CASEMIRO 4 - Nel primo tempo salva sulla linea sul tiro di Gabriel Jesus, ma nella ripresa sbaglia tutto. Un suo colpo di tacco nell'area avversaria fa partire l'ennesimo contropiede del City, sempre un suo errore fa scaturire il rosso a Sergio Ramos. Fatica a chiudere gli spazi e lascia troppa distanza tra centrocampo e difesa, dove il City si infila sempre volentieri.

Júnior VINICIUS 6 - Sulla sinistra è una furia, ma deve ancora 'raddrizzare' il piede quando va al tiro. Suo l'assist per il gol di Isco. (dal 75' Gareth BALE sv - Subito una conclusione verso la porta, poi non gli arrivano più palloni).

Alarcón ISCO 6 - Nel primo tempo non si fa vedere, poi è bravo a farsi trovare pronto al momento giusto con il gol del momentaneo 1-0. Galvanizzato dal gol, concede qualche palla utile per il possibile raddoppio. (dall'84' Luka JOVIC sv - Entra nel finale per muovere qualcosa, ma non tocca un pallone).

Isco

Karim BENZEMA 5,5 - Solito lavoro di sacrifico, ma questa volta non è pericoloso sotto porta. Occasionissima nel primo tempo, ma poi sparisce dalla partita.

All. Zinédine ZIDANE 4,5 - Fino al 78' la sua strategia sembra reggere, ma poi vengono fuori tutte le contraddizioni del suo game plan. Gioca in pratica con un 4-4-1-1, ma se Vinicius sposa appieno il ruolo di esterno a sinistra, Valverde non fa la stessa cosa a destra. L'uruguaiano e Modric giocano un po' dove vogliono insieme a Casemiro, con la squadra che perde equilibrio e lascia troppi spazi dietro di sé. Discutibile poi la scelta di lasciare Kroos in panchina: ok che c'è il Clasico fra 4 giorni, ma al Bernabéu arrivava il City...

Le pagelle del Manchester City

Moraes EDERSON 6,5 - Impegnato poco dagli attaccanti del Real Madrid (che non trovano lo specchio), lui si fa trovare pronto sulla conclusione di Benzema.

Kyle WALKER 5 - Saltato quasi sempre da Vinicius. Non raggiunge mai il fondo per mettere qualche buon cross.

Nicolás OTAMENDI 5,5 - Colpevole nell'azione del gol del Real Madrid. Prova a riscattarsi con qualche chiusura perfetta su Benzema.

Aymeric LAPORTE 6 - La sua partita dura solo mezz'ora. Si comporta bene fino all'infortunio. (dal 33' Luiz FERNANDINHO 5,5 - Sembrava un pesce fuor d'acqua oggi. Troppo lento nel rientrare in difesa).

Benjamin MENDY 5 - Non è preciso con i suoi cross, anche se ha qualche idea interessante su come smarcare Gabriel Jesus. Si prende un giallo stupido che gli farà saltare il ritorno. Da quel momento sbaglia tanto e troppo. Emblematica l'azione dove si fa superare in velocità da uno scatenato Valverde.

Ilkay GÜNDOGAN 5,5 - I suoi lanci non sembrano più memorabili. Non fa filtro in mezzo al campo.

Hernández RODRI 5,5 - Meglio del suo compagno di reparto, fino al momento del gol del Real Madrid dove anche lui ci mette troppo a ripartire.

Riyad MAHREZ 6,5 - Quando parte palla al piede è difficile da fermare. Quando arriva vicino alla porta, però, non è un mostro di precisione.

Kevin DE BRUYNE 8 - Stupendo vederlo giocare in spazio aperto, ma anche solo contro tre riesce a pescare dal cilindro un coniglio magico. Come accaduto sul gol del pareggio di Gabriel Jesus, quando è il belga a fornire l'assist da posizione defilata, accerchiato da tre difensori del Real. Poi è freddo dal dischetto per il gol del 2-1.

Bernardo SILVA 5,5 - Semina il panico nel primo tempo, peccato che esca dalla partita nella ripresa. (dal 73' Raheem STERLING 7 - Entra e cambia la partita. Guadagna il rigore del 2-1 e sfiora anche il terzo gol).

Gabriel Jesus

Gabriel JESUS 7 - Mette in scacco la difesa del Real Madrid. È pericoloso praticamente ad ogni tocco di palla e mette in serie il gol del pareggio e il rosso a Sergio Ramos che salterà il ritorno.

All. Pep GUARDIOLA 6 - Si prende qualche rischio lasciando in panchina Agüero, David Silva e Sterling, fortuna per lui che c'è un certo De Bruyne che sposta i valori in campo. Poi lancia Sterling e lì ha ragione trovando il gol vittoria. Ha sbagliato la formazione o l'ha vinta con i cambi? Sta di fatto che anche la sua squadra ha fatto malissimo in fase difensiva.