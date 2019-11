Le pagelle di Real Madrid-PSG 2-2: Benzema implacabile, bocciato Varane. Icardi a intermittenza

REAL MADRID

Thibaut COURTOIS 5,5 - Qualche respinta non impeccabile nel primo tempo su tiri non irresistibili e il mezzo pasticcio sul gol di Mbappé. Oltre al rigore causato per fallo di Icardi poi cancellato da Dias. Serata no per il portiere belga.

Dani CARVAJAL 6,5 - Buona prova del terzino destro che spinge con regolarità andando anche vicino al gol.

Sergio RAMOS 6 - Serata tutto sommato tranquilla per il capitano del Real Madrid: sui gol del PSG è esente da colpe. Ha il solito difetto di protestare troppo.

Raphael VARANE 5 - In occasione del gol di Mbappé commette un errore da matita blu che riapre una partita che sembrava strachiusa. Un solo svarione, ma pesantissimo. In precedenza solo un grande Navas era riuscito a togliergli la gioia del gol.

MARCELO 7 - Padrone indisturbato della corsia di sinistra, tanti tocchi vellutati e il cross perfetto per il raddoppio di Benzema. Uno dei migliori in campo.

Federico VALVERDE 7 - Applausi a scena aperta del Bernabeu per il 21enne centrocampista che recupera un'infinità di palloni dando equilibrio alla squadra.

dal 76' Luka MODRIC 6 - Entra bene in partita e ha il merito di far partire l'azione del 2-0 ripartendo in contropiede e vincendo un contrasto sulla trequarti.

CASEMIRO 6 - Classica partita di sostanza del centrocampista brasiliano: va in sofferenza solo nel finale, quando però è tutta la squadra a mollare dal punto di vista psicologico.

Toni KROOS 6,5 - Tocca tantissimi palloni e il più delle volte lo fa in maniera saggia confermandosi un ottimo direttore d'orchestra. Sforna conclusioni a raffica, ma Navas gliele respinge tutte quasi avesse un conto aperto con lui.

ISCO 6 - Propizia il gol dell'1-0 con un destro a colpo sicuro respinto dal palo, poi svaria su tutto il fronte d'attacco chiedendo spesso il pallone tra i piedi. Poco efficace ma bello da vedere.

dall'82' RODRYGO 5,5 - Ha sul destro il pallone del 3-2 dopo una corta respinta di Navas ma lo spreca calciando a lato da ottima posizione.

Karim BENZEMA 7,5 - Gli aggettivi iniziano a scarseggiare per l'attaccante francese che sale a quota 14 reti in 17 partite ufficiali in stagione. Mezzo voto in meno solo per il gol fallito a inizio ripresa con una deviazione poco convinta da due passi sulla quale Navas si supera.

Eden HAZARD 6,5 - È lui a rompere l'inerzia del match con un'accelerazione sontuosa che dà il la all'azione dell'1-0. Sembra ispirato e la sua intesa con Marcelo è spettacolare. Poi, toccato duro da Meunier, è costretto a lasciare il campo.

dal 68' Gareth BALE 6 - Entra in campo tra qualche fischio che rischia di tramutare in applausi al 94', quando lascia partire una parabola di sinistro su punizione che sembra destinata all'incrocio: solo il palo gli dice di no.

All.: Zinedine ZIDANE 6,5 - Il suo Real gioca un'ottima partita per 80 minuti meritando ampiamente il doppio vantaggio. Il blackout nel finale sembra più dovuto ai capricci degli dei del calcio che ad altro. La squadra sembra godere di buona salute e gioca un calcio molto piacevole. Nell'urna degli ottavi i Blancos, qualificati come seconda del Girone A, saranno la classica mina vagante che tutti vorranno evitare.

Marco Verratti e Isco - Real Madrid-PSG Champions League 2019-20Getty Images

PSG

Keylor NAVAS 7 - Ex di lusso, il portiere conferma di essere estremamente affidabile. Compie tantissime parate mostrando grande sicurezza tra i pali. Splendida la sua deviazione con la mano destra su un tocco ravvicinato di Isco.

Thomas MEUNIER 6 - Troppo ruvido in alcuni interventi (su tutti quello ai danni di Hazard). Ha il merito di riaprire la partita con un assist per Mbappé sporcato da Varane e Courtois. Partita onesta la sua.

Thiago SILVA 6 - Cerca di mettere una pezza ai tanti errori del compagno di reparto mostrando un buon senso della posizione e sbrogliando alcune situazioni scabrose in area di rigore del PSG.

Presnel KIMPEMBE 5 - Quasi sempre fuori posizione, con Benzema vede le streghe. L'anello debole della retroguardia dei parigini.

Juan BERNAT 5,5 - Parte bene mettendo a centro area un pallone invitante che Icardi non riesce a correggere a rete. Poi cala col passare dei minuti e gioca troppo schiacciato sulla linea difensiva.

Idrissa GUEYE 5 - Primo tempo di enorme sofferenza di fronte a un Kroos che gli sbuca da ogni parte. Tuchel lo toglie per dare maggiore peso offensivo alla sua squadra.

dal 46' NEYMAR 5,5 - Parte bene con una bella accelerazione, poi sparisce letteralmente dal campo perdendo anche qualche pallone banale. Nel finale si riaccende e ha il merito di far partire l'azione del definitivo 2-2.

MARQUINHOS 6 - Il suo è un lavoro a tratti oscuro ma prezioso: si conferma giocatore intelligente che sa prendersi le sue responsabilità e capisce quando è il momento di non andare troppo per il sottile.

Marco VERRATTI 6 - Non sembra nelle migliori condizioni, ma cerca di mettere in campo tutta la sua lucidità e classe non sprecando mai il pallone. Indispensabile.

Angel DI MARIA 5 - Una delle delusioni della serata. Parte bene, ma poi si perde e non lascia traccia alcuna sulla partita. Da uno come lui ci si aspetta molto di più.

dal 76' Julian DRAXLER 6,5 - Impatto super sul match del tedesco. Suo il sinistro respinto da Ramos da cui scaturisce il 2-2 di Sanabria. Dà la scossa che serviva al PSG.

Mauro ICARDI 6 - Primo tempo molto positivo: va vicino al gol in un paio di circostanze e si procura un rigore poi cancellato ingiustamente dall'arbitro Dias. Nella ripresa non si vede ma le colpe non sono tutte sue.

dal 75' Pablo SARABIA 7 - Man of the Match. Entra e dopo pochi minuti trova un gol sensazionale con un sinistro che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Decisivo.

Kylian MBAPPÉ 6 - Un gol semplicissimo con una deviazione da zero metri a porta vuota, qualche accelerazione delle sue ma anche un paio di errori di valutazione non da lui.

All.: Thomas TUCHEL 5,5 - Pareggio rocambolesco e parecchio fortunoso quello ottenuto al Bernabeu. La squadra è in evidente difficoltà a metà campo fin dalle prime battute e la decisione di inserire Neymar all'intervallo non sembra delle più sensate. Il risultato alla fine gli dà ragione, ma la sua gestione della gara non convince fino in fondo.