Le pagelle di Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3: Gomez e Gollini monumentali, Castagne superbo

SHAKHTAR DONETSK

Andriy PYATOV 5,5 - Sul gol di Castagne non è particolarmente reattivo e anche sul 2-0 il suo piazzamento non convince fino in fondo. Tra i meno colpevoli, ma qualche sbavatura l'ha commessa anche lui.

DODO 4 - Rimedia un cartellino giallo per una protesta inutile dopo un fallo sulla trequarti di Gosens, poi lascia i suoi in dieci uomini per una sciocca manata ai danni di Freuler. E pensare che aveva giocato un buon primo tempo.

Serhiy KRYVTSOV 5 - Impacciato quando deve impostare con la palla tra i piedi. Tecnicamente appare il giocatore meno dotato della squadra di Castro. Affonda definitivamente quando lo Shakhtar rimane in dieci uomini.

Mykola MATVIYENKO 6 - L'unico a salvarsi nella linea difensiva degli ucraini. Cerca di tenere in piedi una baracca che scricchiola paurosamente e merita la sufficienza.

ISMAILY 4,5 - In avvio regala una palla gol a Gomez con un passaggio azzardato verso Pyatov. Non impeccabile nemmeno in marcatura, viene messo in difficoltà da Muriel. Scheggia la traversa nel finale, ma dietro è un disastro.

Alan PATRICK 5,5 - Buon dinamismo nei primi 45 minuti, poi nella ripresa viene letteralmente travolto dal ritmo e dall'intensità del centrocampo dell'Atalanta.

Taras STEPANENKO 5 - Incredibile il tocco di testa che si trasforma in un perfetto asssit per il 3-0 di Gosens. È vero che la partita era finita, ma il suo è un errore da matita blu.

TETE 6,5 - Sulla destra cerca sempre l'uno contro uno creando superiorità numerica. A tratti imprendibile, quasi tutte le azioni d'attacco dello Shakhtar passano dai suoi piedi. Cala leggermente nella ripresa e infatti viene sostituito. Ma uscito lui, sparisce lo Shakhtar.

dal 59' MARLOS 5,5 - Non lascia segni sulla partita, anche perché appena entra lui l'Atalanta trova l'1-0.

Viktor KOVALENKO 5,5 - Gioca tra le linee cercando di creare superiorità numerica, trova il gol con un destro sotto la traversa ma la sua rete viene annullata per un fuorigioco a inizio azione. Nullo nella ripresa.

dal 71' Manor SOLOMON 5,5 - Entra nel momento più difficile della gara e non si vede mai.

TAISON 5,5 - Tanto fumo e poco arrosto. Sembra che abbia voglia di spaccare il mondo, ma quando arriva negli ultimi 20 metri si perde un po'.

Junior MORAES 5,5 - Punta più avanzata nello scacchiere di Castro, nel primo tempo si fa notare per un'incornata da due passi che Gollini riesce ad alzare in corner con un balzo prodigioso. Non pervenuto nella seconda parte del match.

All.: Luis CASTRO 5 - Lo Shakhtar perde la partita sia tatticamente che a livello mentale. Dopo un buon primo tempo, la squadra si spegne nel secondo tempo e si fa mettere sotto dall'Atalanta che merita di qualificarsi. All'andata era stato aiutato da un pizzico di buona sorte, stavolta no.

Timothy CastagneGetty Images

ATALANTA

Pierluigi GOLLINI 7,5 - Straordinaria nel primo tempo la parata sul colpo di testa da due passi di Moraes che tiene in piedi l'Atalanta. Nel finale dice no anche ad Alan Patrick con un balzo prodigioso nell'angolo basso. Due interventi fondamentali.

Andrea MASIELLO 6,5 - Su di lui c'era qualche timore alla vigilia. Se la cava invece benissimo: deciso quando si tratta di anticipare l'avversario, prova anche a spingersi in avanti sulle palle ferme.

dal 61' Ruslan MALINOVSKYI 6,5 - Impatto non eccezionale, poi cresce col passare dei minuti e si rivela decisivo. Calcia la punizione-assist per il 2-0 di Pasalic e sfiora il gol con una rasoiata di sinistro respinta da Pyatov.

Berat DJIMSITI 7 - Prestazione da incorniciare. Soffre nei primissimi minuti, poi esce alla distanza e non sbaglia più nulla. Duetta spesso con Castagne sulla destra favorendo le scorribande del belga.

José Luis PALOMINO 7,5 - Lucido e tempestivo nelle chiusure, pulito negli interventi e sempre nel posto giusto. Gasperini gli chiede di pressare alto e lui lo fa con continuità. Nel finale è ovunque e le prende tutte lui.

Timothy CASTAGNE 7,5 - Spinge senza soluzione di continuità sulla destra dettando il passaggio sempre con i tempi giusti. Molto propositivo, nella ripresa sblocca il risultato con una zampata da vero bomber. Continua a spingere fino all'ultimo secondo senza risparmiarsi mai: eccezionale.

Marten DE ROON 7 - Corre, corre, corre e non si ferma mai. Va su tutti i palloni senza paura e fa il solito preziosissimo lavoro in mezzo al campo.

Remo FREULER 7 - Lo svizzero fa fatica a trovare la posizione giusta in mezzo al campo nella prima frazione, poi sale in cattedra e diventa un ostacolo insormontabile per lo Shakhtar. Filtro indispensabile davanti alla difesa, punto di riferimento.

Robin GOSENS 7 - Segna il gol che fa esplodere la festa anticipata in campo con un sinistro al volo in spaccata. Per il resto è il solito Gosens: impressionante nel secondo tempo la costanza con la quale si propone sulla sinistra.

Mario PASALIC 7,5 - In avvio sbaglia una palla gol piuttosto semplice con un controllo di troppo che gli fa perdere il tempo della battuta a rete. Nella ripresa cambia abito e diventa il centrocampista tuttofare che siamo abituati a vedere. Mette la firma sul pesantissimo gol del 2-0 con una puntatina che prende in controtempo Pyatov. Il gioco di Gasperini lo esalta.

Alejandro GOMEZ 8 - Anima della squadra e regista offensivo. Arretra spesso il raggio d'azione cercando i compagni in profondità e non dà punti di riferimento ai difensori dello Shakhtar. Sempre nel vivo dell'azione, dal suo piede nasce il passaggio per il gol di Castagne. Avrebbe meritato la gioia personale. Capitano vero.

dal 90' Hans HATEBOER s.v. - Gioca solo i minuti di recupero e fa in tempo a farsi ammonire.

Luis MURIEL 6 - Si muove molto e si sacrifica per la squadra, ma gli manca il Killer Instinct negli ultimi 16 metri. Nel primo tempo ha un paio di ottimi palloni ma li spreca. Graziato da Zwayer quando, già ammonito, entra in maniera scomposta su Dodo stendendolo al limite dell'area.

dal 71' Roger IBANEZ 6 - Gasperini lo getta nella mischia subito dopo il gol di Castagne e lui incespica sul primo pallone rischiando il patatrac. Passata l'emozione iniziale, gioca in maniera diligente dando il suo contributo.

All.: Gian Piero GASPERINI 9 - Il voto più alto lo merita lui, e non solo per quello che si è visto a Kharkiv. Prende per mano l'Atalanta e la porta agli ottavi di finale di Champions League, un traguardo storico per la società bergamasca e per il calcio italiano. Nella conferenza stampa della vigilia si capiva che ci credeva più di tutti: ha trasmesso la sua grinta alla squadra e il campo gli ha dato ragione. Letteralmente tarantolato nella ripresa, uno spettacolo nello spettacolo.