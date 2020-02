Le pagelle di Tottenham-Lipsia 0-1: Schick c'è, ma è poco preciso. Lo Celso sfiora il pari

Le pagelle del Tottenham

Hugo LLORIS 6,5 - Decisivo su Werner nel primo tempo, evita il gol del 2-0 di Schick. Se il Tottenham ha un futuro in Champions, il merito è suo.

Serge AURIER 5 - Soffre le sortite offensive di Angeliño. Riesce ad arrivare sul fondo, ma i suoi cross non sono tanto efficaci.

Toby ALDERWEIRELD 5,5 - Fa fatica a tenere testa agli attaccanti del Lipsia, spesso e volentieri è in ritardo.

Davinson SÁNCHEZ 6 - Un pelo meglio del suo compagno di reparto. Salva sulla riga in avvio, qualche diagonale riuscita nel resto della partita.

Ben DAVIES 5 - Sbaglia un intervento importante su Laimer, intervento che regala però il rigore al Lipsia.

Harry WINKS 6 - Fatica a creare gioco sulla pressione del Lipsia. Riesce comunque a far ripartire la sua squadra.

Gedson FERNANDES 5,5 - Deve sacrificarsi nel ruolo di esterno di centrocampo, ma non paga questa scelta. Angeliño ha semaforo verde da quella parte. (dal 64’ Tanguy NDOMBÉLÉ 6 - Crea sicuramente più degli altri centrocampisti del Tottenham una volta entrato).

Giovani LO CELSO 6,5 - Il migliore del Tottenham. Muove la difesa avversaria e coglie un palo clamoroso.

Lo Celso, Sabitzer - Tottenham-RB Leipzig - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Steven BERGWIJN 6 - Ha una grande chance nel primo tempo. Nella ripresa si rende comunque pericoloso.

Dele ALLI 4,5 - Impalpabile lì davanti. Non torna ad aiutare la squadra e non è mai pericoloso. (dal 64’ Erik LAMELA 6 - Il suo ingresso in campo mette un po’ di pressione alla difesa del Lipsia).

Lucas MOURA 6 - Meglio di Alli, con il brasiliano che prova ad inserirsi. Pesa però l’errore nel finale, quando avrebbe potuto realizzare il gol del pareggio.

All. José MOURINHO 6 - Avvio da incubo per il suo Tottenham. Il suo 4-4-2 inventato non paga, ma col passare dei minuti riesce a rientrare in partita. Il discorso qualificazione non è chiuso.

Le pagelle del RB Lipsia

Péter GULÁCSI 6,5 - È comunque decisivo con un grande salvataggio su Lo Celso nel secondo tempo. Già nel primo tempo aveva compiuto un grande intervento su Bergwijn.

Lukas KLOSTERMANN 6,5 - Sempre puntuale nelle sue chiusure.

Ethan AMPADU 6,5 - Cerca sempre interventi al limite. È un po’ fortunato, ma è comunque efficace quando va a chiudere sugli avversari.

Marcel HALSTENBERG 6,5 - Partita impressionante in difesa. Anche se rischia tantissimo nel finale, da lì deriva il mezzo punto in meno, quando lascia andare Lucas Moura.

Nordi MUKIELE 6 - Ottimo primo tempo, con il francese che fa il bello e il cattivo tempo sulla fascia destra. Nella ripresa però sparisce.

Marcel SABITZER 6,5 - Detta i ritmi a centrocampo e dà una mano in fase difensiva.

Konrad LAIMER 7 - Non è l’autore del gol, ma è lui a guadagnare il rigore con un perfetto inserimento. Ha otto polmoni, tocca tantissimi palloni, si fa trovare in ogni zona del campo. Immarcabile per i giocatori del Tottenham. Fermato solo da un infortunio. (dall’83’ Emil FORSBERG 6 - Nel finale fa partire diversi contropiedi potenzialmente letali).

Laimer - Tottenham-RB Leipzig - Champions League 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

José ANGELIÑO 6,5 - Spinge in maniera fantastisca sulla fascia sinistra. Sfiora più volte il gol, ma dimentica la fase difensiva.

Christopher NKUNKU 6 - Crea la superiorità numerica in avanti, ma non riesce ad essere efficace. (dal 74’ Amadou HAIDARA 5,5 - Un po’ confusionario una volta entrato. Lascia troppi spazi agli avversari).

Timo WERNER 6,5 - È lui l’autore del gol vittoria. Fa tanto movimento, ma sbaglia anche qualcosa davanti alla porta.

Patrik SCHICK 6,5 - Sbaglia ancora troppo in area, ma è un Schick totalmente diverso da quello visto alla Roma. Crea pericoli, dribbla, e crea superiorità numerica. (dal 77’ Yussuf POULSEN 6 - Prova a tenere alta la squadra).

All. Julian NAGELSMANN 7 - Per 60 minuti la sua squadra fa un gran calcio, dominando a Londra. L’unica pecca, non da poco, il non aver sfruttato tutte le palle gol create.