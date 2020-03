Le pagelle di Valencia-Atalanta 3-4: Ilicic stellare, Freuler ovunque. Disastro Diakhaby

VALENCIA

Jasper CILLESSEN 6 - Ilicic lo spiazza due volte dal dischetto e per due volte lo trafigge col sinistro, miracoloso nella ripresa su un destro terrificante di Zapata.

Daniel WASS 5 - Gosens lo costringe a stare molto guardingo e lui prova a contenere i danni. Se la cava nel primo tempo, crolla nella ripresa.

Francis COQUELIN 5,5 - Tra i due centrali è quello che paradossalmente se la cava meglio nonostante non sia un difensore di ruolo. Si arrende nella parte finale del match a risultato ormai acquisito.

dal 74' Denis CHERYSHEV s.v. - Impatto zero sulla partita, entra troppo tardi.

Mouctar DIAKHABY 4 - Provoca due rigori: sul primo stende Ilicic dopo essersi fatto beffare ingenuamente da una finta, sul secondo tocca ingenuamente il pallone con una mano. In più sbavature a raffica. Un disastro.

dal 46' Gonçalo GUEDES 6 - Il suo ingresso dà vivacità all'attacco del Valencia: si muove benissimo tra le linee e non dà punti di riferimento alla difesa atalantina.

José GAYÀ 5 - Ilicic e Hateboer duettano spesso dalla sua parte e per lui sono dolori. Esterno non proprio insormontabile. Avanza il baricentro nella ripresa ma non combina nulla.

Ferran TORRES 6 - Primo tempo grigio, ripresa da protagonista con un assist per Gameiro e un gol con un delizioso pallonetto.

Daniel PAREJO 5,5 - Spento, gioca una partita insolitamente anonima facendo molta fatica a entrare nel vivo del gioco.

Geoffrey KONDOGBIA 5 - Traccheggia in mezzo al campo cercando di distribuire palloni, ma è lento e prevedibile. Mai un cambio di ritmo, mai una verticalizzazione. Nella ripresa arretra a fare il difensore e mostra inevitabili limiti.

Carlos SOLER 5,5 - Poca lucidità e scarsa intraprendenza. Non riesce mai a creare una situazione di superiorità numerica sulla trequarti.

Kevin GAMEIRO 7 - Il migliore dei suoi: firma una doppietta pregevole con una zampata da due passi e un'incornata precisa. Presenza e minaccia costante in area di rigore.

RODRIGO 6 - Il primo dei suoi a provarci con una bomba da fuori. Ci mette l'anima e lotta fino alla fine.

dal 79' Alessandro FLORENZI s.v. - In campo nel finale, non giudicabile.

All.: Albert CELADES 5,5 - Con una squadra così rabberciata era davvero difficile fare qualcosa di più e il gol a freddo di Ilicic rovina i piani di rimonta. La qualificazione era già stata compromessa all'andata a San Siro. Certo, quel Guedes lasciato inizialmente in panchina lascia perplessi ma è un dettaglio a conti fatti ininfluente.

Daniel Wass e Robin Gosens - Valencia-Atalanta - Champions League 2019-20Getty Images

ATALANTA

Marco SPORTIELLO 6 - Titolare a sorpresa a causa del forfait di Gollini, rompe il ghiaccio con una parata su Rodrigo e prende fiducia. Beffato dal pallonetto di Ferran Torres, ma era dovuto uscire dai pali per coprire un buco centrale.

Berat DJIMSITI 7 - Reattivo, sicuro negli anticipi e deciso quando si tratta di non andare troppo per il sottile. Difensore di enorme affidabilità.

Mattia CALDARA 6,5 - L'ex Milan sembra davvero un giocatore ritrovato. Puntuale nelle chiusure, gioca sempre a testa alta. Fuori posizione sul gol di Ferran Torres, ma non per colpa sua.

José Luis PALOMINO 5 - Ingenuo e pasticcione sul gol di Rodrigo, fuori posizione su quello di Ferran Torres. Serata da dimenticare, anello debole della difesa della Dea.

Hans HATEBOER 6 - Presidia la corsia di destra senza essere così travolgente come all'andata a San Siro. Ma si conferma una spina nel fianco della difesa del Valencia e nella ripresa va anche vicino al gol.

Marten DE ROON 5,5 - Solito mastino generosissimo in mezzo al campo, peccato per il pallone perso nell'azione dell'1-1 che gli costa l'insufficienza.

dal 44' Duvan ZAPATA 6,5 - Punto di riferimento là davanti quando entra. Fisicamente devastante, sfiora il gol con un gran destro respinto da Cillessen e poi propizia la terza rete di Ilicic recuperando palla al limite della sua area e concludendo l'azione dalla parte opposta.

Remo FREULER 7,5 - Partita straordinaria dello svizzero: pulisce palloni, va in pressing su chiunque, dà una mano in copertura quando la squadra è sbilanciata e colpisce anche una traversa con un gran destro da fuori. Da applausi.

Robin GOSENS 6,5 - Piuttosto timido nel primo tempo, cresce sensibilmente nella ripresa quando schiaccia il piede sull'acceleratore.

Mario PASALIC 6 - Agisce da trequartista senza tuttavia trovare lo spunto giusto. Però è prezioso per gli equilibri tattici della squadra e Gasperini lo tiene giustamente in campo quasi fino alla fine.

dall'83' Adrien TAMEZE s.v. - In campo pochi minuti, non giudicabile.

Josip ILICIC 9 - Si procura e trasforma due rigori nel primo tempo che indirizzano in modo chiaro il discorso qualificazione. Fa letteralmente impazzire Diakhaby e col pallone tra i piedi fa quello che vuole. Poi nella ripresa va segno altre due volte per il definitivo poker. Il conto dei gol stagionali sale a 21: annata incredibile la sua, leader tecnico di questa meravigliosa squadra.

Alejandro GOMEZ 6,5 - La saggezza fatta calciatore. Non appariscente come al solito, ma quando gestisce il pallone è uno spettacolo.

dal 78' Ruslan MALINOVSKYI s.v. - Entra a partita finita, non giudicabile.

All.: Gian Piero GASPERINI 9 - L'artefice di un'impresa storica per il calcio italiano: porta l'Atalanta ai quarti di finale di Champions dominando il Valencia sia all'andata che al ritorno. Fantastico l'approccio al Mestalla: nessun calcolo dopo il 4-1 dell'andata, anzi. La notte perfetta. Si merita il momento che sta vivendo.