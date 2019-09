Le rose più preziose della Champions: primo il City, Juventus solo nona, Inter tredicesima

Il Manchester City principale favorito per la vittoria della Champions League 2019/20? Sicuramente nel gruppetto delle 5/6 squadre che partono davanti a tutti. Secondo il portale Transfermarkt, peró, la formazione allenata da Pep Guardiola é quella con il piú alto valore complessivo della rosa tra quelle che faranno parte dell'edizione che inizierá martedí 17 settembre. Un miliardo e 280 milioni di euro in totale, piú di Real, Barcellona, Liverpool e PSG. E le italiane? Le italiane, nel computo del valore di mercato di ogni singolo giocatore in rosa, si piazzano al nono (Juventus), dodicesimo (Napoli), tredicesimo (Inter) e ventesimo (Atalanta) posto. Non in prima fila, dunque.

I due giocatori con la piú alta valutazione al mondo (secondo Transfermarkt) giocano nel PSG: 200 milioni di euro Mbappé e 180 Neymar. Dopo di loro un poker d'assi: Salah, Kane, Hazard e Messi, tutti valutati 150 milioni di euro. Tra chi gioca in Serie A é sempre Cristiano Ronaldo (valutato 90 milioni) il giocatore che costa di piú. Seguito da de Ligt, Dybala e Pjanic, tutti bianconeri.

La tabella con i valori complessivi delle rose (fonte Transfermarkt)

Posizione Squadra Valore rosa (milioni di euro) 1 Manchester City 1280 2 Real Madrid 1190 3 Barcellona 1180 4 Liverpool 1070 5 PSG 1060 6 Tottenham 984 7 Atletico Madrid 873 8 Bayern Monaco 867 9 Juventus 864 10 Chelsea 807 11 Borussia Dortmund 634 12 Napoli 626 13 Inter 536 14 Lipsia 521 15 Valencia 496 16 Bayer Leverkusen 413 17 Ajax 352 18 Lione 340 19 Benfica 311 20 Atalanta 252 21 Porto 251 22 Zenit SP 208 23 Lille 180 24 Shakhtar Donetsk 137 25 Galatasaray 136 26 Lokomotiv Mosca 135 27 Club Brugge 130 28 Genk 122 29 Dinamo Zagabria 107 30 Dinamo Kiev 98 31 Salisburgo 95 32 Slavia Praga 38