The Goat ci sarà. Con un tweet nelle primissime ore del mattino, il Barcellona ha ufficializzato la presenza di Leo Messi nell’elenco dei convocati per la sfida contro l’Inter di Antonio Conte. La Pulce ha smaltito il problema all’adduttore sinistro che, sette giorni fa, lo aveva costretto ad uscire anzitempo dalla sfida contro il Getafe. Nell’elenco dei selezionati di Ernesto Valverde c’è anche Ousmane Dembelé, anch’egli recuperato in extremis dopo che aveva patito una contrattura alla coscia sinistra nell’allenamento di venerdì scorso.

Messi dovrebbe accomodarsi, almeno inizialmente, in panchina con il 21enne Carlos Perez che dovrebbe completare il tridente offensivo insieme agli inamovibili Suarez e Griezmann. Possibile che uno scampolo lo giochi per riprendere confidenza con il campo e, perché no, mettere un’altra squadra nel novero di quelle a cui ha segnato in Champions League.

Nei suoi incroci contro i nerazzurri, Messi non ha mai realizzato nemmeno una rete alla Beneamata, se dovesse riuscirci aggancerebbe Raul e l’eterno rivale Cristiano Ronaldo a quota 33 club a cui ha realizzato almeno una rete in Coppa Campioni. Niente male...

Il bilancio di Leo Messi contro le italiane

Squadra Gol (presenze) Media gol INTER 0 (3) - Milan 8 (8) 90' Juventus 2 (5) 197' Roma 2 (4) 180' Udinese 0(1) -