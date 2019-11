Lewandowski dovrà operarsi all'inguine: il Bayern aspetta il nuovo tecnico per dare il via libera?

In attesa di conoscere il nuovo allenatore del Bayern Monaco dopo l’esonero di Kovac, i bavaresi devono far fronte all’assenza di Robert Lewandowski che dovrà subire un intervento chirurgico che lo terrà fuori dal campo per circa due settimane.

" Ha problemi, ma nessun dolore. È una sua decisione e dobbiamo rispettarla. [Hans-Dieter Flick] "

C’è da capire, però, quando Lewandowski deciderà di affrontare l’intervento, se ‘sfruttare’ la pausa per le Nazionali che ci sarà dal 15 al 21 novembre, o aspettare la conclusione del girone d’andata che combacia con la pausa natilizia in Bundesliga.

Lewandowski è stato protagonista di questo avvio di campionato con 20 reti in 16 presenze finora (in tutte le competizioni), con 5 gol in Champions e 14 in campionato, andando a segno per 13 partite consecutive dal 12 agosto al 29 ottobre.