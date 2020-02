Perde e delude la Juventus di Maurizio Sarri. Contro il modesto Lione, settima forza del campionato francese e considerato all'unanimità la squadra più debole tra le 16 presenti in questi ottavi di finale, la formazione bianconera gioca un primo tempo incomprensibile, ricco di errori tecnici e molto confuso, e non riesce a riequilibrare la gara in una ripresa in crescendo. La squadra di Rudi Garcia, molto ordinata e compatta, sblocca la gara nella prima frazione e poi gestisce il vantaggio, rischiando solo in un paio di circostanze nel finale. I piemontesi protestano per due trattenute in area su Ronaldo e Dybala, ma nella serata della Juventus ci sarebbe da recriminare per tante altre cose, a partire da un atteggiamento molle e svogliato di tanti suoi giocatori. Una prova complessivamente molto negativa e che complica i piani di qualificazione, visto che a Torino servirà una partita perfetta. E la squadra bianconera, in questa stagione, ne ha giocate ben poche di partite perfette.

Lyon's French midfielder Lucas Tousart Getty Images

Il tabellino di Lione-Juventus 1-0

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois (Dal 78’ Tete), Aouar, Tousart, Bruno Gomez Guimarães, Cornet (Dall’81’ Andersen); Toko Ekambi (Dal 65’ Terrier), Dembele. All. Garcia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (Dal 61’ Ramsey), Rabiot (Dal 78’ Bernardeschi); Cuadrado (Dal 70’ Higuain), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Arbitro: Gil Manzano (SPA)

Gol: 31’ Tousart (L)

Ammoniti: Marcelo, Cornet

Gol de Tousart Getty Images

La cronaca in 5 momenti chiave

21’ - Traversa di Karl Toko Ekambi! Corner da sinistra e tocco di testa dell'attaccante. Traversa piena.

31’ - GOL DEL LIONE! 1-0! TOUSART! Sfrutta la superiorità numerica il Lione. Grande azione a sinistra e cross di Aouar, arriva Tousart con un colpo al volo di sinistro mette dentro.

69’ – Primo vero pericoloso della Juventus. Cross di Alex Sandro, arriva Dybala in anticipo sul primo palo. Palla fuori di un metro.

85’ - Dybala salta un uomo e offre un cioccolatino a Higuain, che da pochi passi mette a lato.

87’ - Annullato un gol a Dybala. Gran palla di Bentancur per l'argentino, che rientra col mancino e scarica in rete. Fuorigioco di pochissimo.

MVP del match

Houssem AOUAR – Dipinge calcio in tutte le zone del campo. Suo l’assist per il vantaggio francese. Classe ’98 dal futuro assicurato. Tecnica, testa, eleganza, idee. Bravo bravo.

La statistica chiave

(Opta) La Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio contro il Lione: in Champions League, dal 2004/05, è solo la terza volta in cui i bianconeri non riescono a centrare la porta (vs Atletico nel 2014 e vs Arsenal nel 2006).

