La storia è doppia: l'Atalanta da una parte, il Lipsia dall'altra. Come i bergamaschi, anche i tedeschi targati Red Bull approdano per la prima volta ai quarti di finale di Champions League. Niente miracolo in stile Amsterdam Arena per l'incerottato Tottenham, che torna a casa dalla Germania con un 3-0 netto e simbolico di una stagione complicata e travagliata. Spurs poveri, sfiduciati, con poche stelle. E così il Lipsia di baby Nagelsmann li travolge come a Londra e li elimina, costruendo il risultato nel primo tempo con una doppietta di Sabitzer e poi, nel finale, ampliandolo con Forsberg. Un'impresa, perché si parla di una squadra che appena 4 anni fa militava in Zweite Bundesliga e 11 anni fa nemmeno esisteva, ma qui ci sono soldi, programmazione e capacità di costruzione della rosa, nonostante la nota avversione delle altre tifoserie tedesche. Qualità che hanno portato il Lipsia tra le prime otto d'Europa. Con il desiderio, ora, di tentare la scalata alle semifinali.

Il tabellino

Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Mukiele (56' Adams), Sabitzer (87' Forsberg), Laimer, Angeliño; Nkunku (59' Haidara), Schick, Werner. All. Nagelsmann

Tottenham (3-4-2-1): Lloris; Alderweireld, Dier, Tanganga; Aurier (91' Fagan-Walcott), Winks, Lo Celso (80' Gedson Fernandes), Sessegnon; Lamela, Lucas Moura; Alli. All. Mourinho

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)

Gol: 10' Sabitzer, 21' Sabitzer, 87' Forsberg

Assist: Werner (L, 1-0), Angeliño (L, 2-0)

Ammoniti: Sessegnon, Winks, Laimer, Tanganga, Alli, Sabitzer

Note: -

La cronaca in 7 momenti chiave

10' – GOL DEL LIPSIA. Botta dal limite di Sabitzer, Lloris tocca appena ma la palla entra in rete. 1-0 quasi immediato.

19' – Gol annullato a Werner, che mette dentro a porta vuota un perfetto centro basso di Angeliño venendo però pescato in fuorigioco.

21' – GOL DEL LIPSIA. Colpo di testa vincente in inserimento ancora una volta di Sabitzer, pronto su un ennesimo cross di Angeliño: Lloris ancora una volta tocca, ma non evita che il pallone entri in rete. 2-0.

Marcel Sabitzer of RB Leipzig celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League round of 16 second leg match between RB Leipzig and Tottenham Hotspur at Red Bull Arena on March 10, 2020 in Leipzig, GermanyGetty Images

42' – Sinistro insidiosissimo da dentro l'area di Lo Celso, ma Gulacsi respinge in tuffo e Upamecano anticipa Lucas Moura.

45' – Lipsia vicinissimo al terzo gol: rimpallo clamoroso davanti alla porta, la palla sbatte contro Schick e sta per entrare, ma Lloris smanaccia quasi sulla linea.

74' – Lucas Moura sfugge a Klostermann e centra per Alli, che da due passi calcia tra le braccia di Gulacsi.

87' – GOL DEL LIPSIA. Mischia nell'area del Tottenham e destro vincente di Forsberg, entrato da pochi secondi, che al primo pallone toccato supera Lloris con l'interno.

Il migliore

Sabitzer. Man of the match. Sempre presente in mezzo al campo, mortale in inserimento. La sua doppietta nei primi 21 minuti di partita spalanca al Lipsia le porte dei quarti di finale.

Il peggiore

Aurier. Soffre le pene dell'inferno, specialmente nel primo tempo. Va presto in bambola, lasciando via libera ad Angeliño, e fatica a riprendersi.

Il momento social del match

A Lipsia c'è anche lo spazio per una frecciatina nei confronti di José Mourinho...