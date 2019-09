"Il 18 settembre la Juventus inizierà l'avventura nella Champions League 2019/20 contro l'Atletico Madrid in trasferta" - si legge nel comunicato ufficiale della Juventus - "Il Club ha consegnato a UEFA l'elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi della competizione.". Due le esclusioni eccellenti su tutte, ovvero quelle di Mario Mandzukic ed Emre Can. Nella lista non figura - ma questa non è affatto una sorpresa - nemmeno l'infortunato Giorgio Chiellini.

La lista completa

1 Szczesny

2 De Sciglio

4 de Ligt

5 Pjanic

6 Khedira

7 Ronaldo

8 Ramsey

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

13 Danilo

14 Matuidi

16 Cuadrado

19 Bonucci

21 Higuain

24 Rugani

25 Rabiot

28 Demiral

30 Bentancur

31 Pinsoglio

33 Bernardeschi

77 Buffon