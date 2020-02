Liste Champions e Europa League: cosa cambia per Juve, Napoli, Atalanta, Inter e Roma

La lista Champions della Juventus

1 SZCZESNY, 2 DE SCIGLIO, 3 CHIELLINI, 4 DE LIGT, 5 PJANIC, 6 KHEDIRA, 7 Cristiano RONALDO, 8 RAMSEY, 10 DYBALA, 11 Douglas COSTA, 12 Alex SANDRO, 13 DANILO, 14 MATUIDI, 16 CUADRADO, 19 BONUCCI, 21 HIGUAIN, 24 RUGANI, 25 RABIOT, 30 BENTANCUR, 31 PINSOGLIO, 33 BERNARDESCHI, 77 BUFFON.

C’è un solo cambiamento nella lista della Juventus, con l’inserimento di Giorgio Chiellini al posto di Demiral. Il capitano della Juve tornerà a marzo, mentre Demiral ha già concluso la sua stagione dopo l’infortunio con la Roma. Non figuravano già nella lista di agosto i vari Mandzukic, Emre Can, Pjaca e Perin, tutti partiti nel mercato di gennaio.

La Juventus affronterà l’Olympique Lione agli ottavi di finale (Andata il 26/02 al Parc Olympique Lyonnais di Lione, Ritorno il 17/03 all'Allianz Stadium di Torino).

La lista Champions del Napoli

1 MERET, 25 OSPINA, 27 KARNEZIS, 6 Mário RUI, 13 LUPERTO, 19 MAKSIMOVIC, 22 DI LORENZO, 23 HYSAJ, 26 KOULIBALY, 44 MANOLAS, 5 ALLAN, 8 Fabián RUIZ, 12 ELMAS, 20 ZIELINSKI, 31 DEMME, 68 LOBOTKA, 7 CALLEJON, 9 LLORENTE, 11 LOZANO, 14 MERTENS, 21 POLITANO, 24 INSIGNE, 99 MILIK.

Tre cambiamenti per Gennaro Gattuso che inserisce i neo acquisti Politano, Demme e Lobotka. A ‘farne le spese’ sono gli infortunati Malcuit e Ghoulam, oltre a Younes che è ancora sul mercato. Gaetano era stato inserito nella lista B, mentre Tonelli non era presente in lista già a gennaio.

Il Napoli affronterà il Barcellona agli ottavi di finale (Andata il 25/02 a San Paolo di Napoli, Ritorno il 18/03 al Camp Nou di Barcellona).

La lista Champions dell’Atalanta

95 GOLLINI, 57 SPORTIELLO, 31 ROSSI, 2 TOLOI, 6 PALOMINO, 19 DJIMSITI, 3 CALDARA, 7 CZYBORRA, 33 HATEBOER, 15 DE ROON, 88 PASALIC, 8 GOSENS, 21 CASTAGNE, 5 TAMÈZE, 11 FREULER, 18 MALINOVSKYI, 72 ILICIC, 10 Papu GOMEZ, 91 Duván ZAPATA, 9 MURIEL.

Tre cambi anche per Gian Piero Gasperini che inserisce i neo acquisti Czyborra, Tamèze, Caldara per Arana, Masiello e Kjaer che sono partiti a gennaio. Barrow era invece inserito nella lista B.

L’Atalanta affronterà il Valencia agli ottavi di finale (Andata il 19/02 allo stadio Meazza di Milano, Ritorno il 10/03 al Mestalla di Valencia).

La lista Europa League dell’Inter

1 HANDANOVIC, 2 GODIN, 5 GAGLIARDINI, 6 DE VRIJ, 7 Alexis SANCHEZ, 8 VECINO, 9 LUKAKU, 10 Lautaro MARTINEZ, 11 MOSES, 12 SENSI, 13 RANOCCHIA, 15 YOUNG, 20 VALERO, 23 BARELLA, 24 ERIKSEN, 27 PADELLI, 33 D'AMBROSIO, 34 BIRAGHI, 37 SKRINIAR, 77 BROZOVIC, 87 CANDREVA, 95 BASTONI.

Sono 22 i giocatori inseriti da Antonio Conte, compresi i nuovi acquisti Ashley Young, Victor Moses e Christian Eriksen che prendono il posto di Politano e Lazaro partiti a gennaio. Sebastiano Esposito figura nella lista B, mentre non c’è Asamoah ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio patito ad inizio dicembre.

L’Inter affronterà il Ludogorets ai sedicesimi di finale (Andata il 20/02 alla Ludogorets Arena di Razgrad, Ritorno il 27/02 a San Siro di Milano).

La lista Europa League della Roma

13 Pau LÓPEZ, 83 MIRANTE, 45 CARDINALI, 6 SMALLING, 11 KOLAROV, 15 ÇETIN, 18 SANTON, 20 FAZIO, 23 Gianluca MANCINI, 37 SPINAZZOLA, 61 CALAFIORI, 4 CRISTANTE, 7 Lorenzo PELLEGRINI, 14 VILLAR, 21 VERETOUT, 27 PASTORE, 42 DIAWARA, 77 MKHITARYAN, 8 Diego PEROTTI, 9 DZEKO, 17 ÜNDER, 19 KALINIC, 31 Carles PÉREZ, 53 RICCARDI, 99 KLUIVERT.

Per Paulo Fonseca dentro i neo acquisti Carles Pérez e Villar che prendono il posto di Florenzi, partito a gennaio, e Zaniolo infortunato. Fuori dalla lista anche l’altro acquisto Ibañez e Juan Jesus che è ancora sul mercato. Dentro anche Çetin che non era stato inserito nella prima lista in estate.

La Roma affronterà il Gent ai sedicesimi di finale (Andata il 20/02 allo stadio Olimpico di Roma, Ritorno il 27/02 alla Ghelamco Arena di Gent).