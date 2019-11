Nella vita ognuno ha diritto ai suoi 15 minuti di celebrità, diceva Andy Warhol. Nella magica cornice del Meazza, davanti a 30mila tifosi accorsi da Bergamo, l’Atalanta si è tolta la soddisfazione più grande: proprio per quindici minuti il possesso palla della banda di Gasp è stato superiore a quello di una regina d’Europa come il Manchester City. Un dato che, nelle analisi del tecnico di Grugliasco, sarà sicuramente ancora più importante del primo storico punto in Champions League della Dea, frutto di un secondo tempo di coraggio e sacrificio dei nerazzurri che hanno recuperato il vantaggio iniziale del solito Sterling con una ripartenza di Gomez e un'incornata di Pasalic.

E visto che, di solito, la fortuna aiuta gli audaci dopo 100 minuti di battaglia (con rigore del potenziale 2-0 fallito da Gabriel Jesus e Citizens in 10 con Walker portiere nel finale) arriva anche un’altra bella notizia dalle terre croate: lo Shakhtar Donetsk ha riacciuffato al 98’ sul 3-3 la Dinamo Zagabria dal dischetto. Un pareggio che tiene vivissime le speranze dei bergamaschi che dovranno vincere le prossime due partite e sperare che il City vinca o pareggi contro le altre due rivali del girone. Una missione non impossibile, anche perché, mal che vada, c’è sempre l’ottimo compromesso Europa League al terzo posto.

Raheem Sterling esulta per il gol dell'1-0 all'AtalantaGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

4’ HATEBOER TUTTO SOLO SUL SECONDO PALO - Cross di Castagne che pesca l'olandese lasciato solo dalla difesa del City, ma il tiro al volo finisce sulla rete esterna. Grande occasione per gli uomini di Gasp

7’ VANTAGGIO DEL MANCHESTER CITY - Palla persa sanguinosa di De Roon in uscita, Bernardo Silva recupera sulla trequarti e serve di prima intenzione Gabriel Jesus in area. Il brasiliano vede il taglio di Sterling e lo serve di tacco: il tap-in dell'inglese è una formalità. Gollini non può nulla. Partita subito in salita per l'Atalanta

35’ GOLLINI NEGA IL 2-0 A MAHREZ - Gabriel Jesus difende la palla sul limite dell'area di rigore fino a quando la cede all'algerino: il tiro successivo rasoterra è angolato, ma il portierone della Dea ci arriva in allungo: assedio City

38’ PUNIZIONE DAL LIMITE PER IL CITY - Palla fantastica di De Bruyne che taglia il campo in due e serve in profondità Sterling: l'inglese viene abbracciato da Toloi e l'arbitro, in un primo momento indica il dischetto, ma poi, consultando la Var, si accorge che l'intervento del difensore della Dea è fuori dall'area di rigore

42’ RIGORE PER IL CITY! Sugli sviluppi del calcio di punizione battuto da Sterling, Ilicic stacca il braccio destro dal corpo e lo alza impedendo al pallone di andare in porta: l'arbitro consulta la Var e questa volta indica il dischetto. Si presenta Gabriel Jesus che calcia di interno destro fuori almeno di un metro. Si salva l'Atalanta che può ancora sperare sull'1-0

49’ PAREGGIO DELL'ATALANTA - Che azione della Dea! Palomino inventa a centrocampo lanciando Gomez sulla sinistra: il Papu la mette dentro nell'area piccola e trova la testa di Pasalic: colpo di testa preciso che non lascia scampo a Bravo. Primo gol del croato in Champions, ma soprattutto 1-1 che rianima le speranze di qualificazione della banda di Gasp

63’ DJIMSITI SFIORA L'INCREDIBILE 2-1! Il difensore albanese anticipa tutti sugli sviluppi di un corner battuto dal Papu e fa la barba al palo. Che reazione degli uomini di Gasp

80’ SVOLTA NEL MATCH - Bravo entra in scivolata su Ilicic lanciato a rete dal Papu Gomez: per l'arbitro è ROSSO! Guardiola deve far entrare un giocatore di ruolo tra i pali e sceglie Walker

Kyle Walker of Manchester City makes a save while he is in goal for Claudio Bravo of Manchester City who was shown the red card during the UEFA Champions League group C match between Atalanta and Manchester City at Stadio Giuseppe Meazza on November 06, 2Getty Images

Il migliore in campo

Mario PASALIC - La palma del man of the match se la prende il croato, il migliore dei suoi comee lo era stato Malinovskyi a Manchester. La sua incornata sul cross del Papu ha valore storico: oltre ad essere il suo primo gol in Champions vale il primo punto dell'Atalanta nell'Europa che conta. Che fatica prendere sonno stanotte

Il peggiore in campo

João CANCELO - Oggetto del mistero della gestione Guardiola, parte con il freno a mano tirato, anche perché Castagne non molla un colpo. nell'arrembaggio finale della Dea va in confusione

Il momento social del match

Il tabellino

ATALANTA-MANCHESTER CITY 1-1 (primo tempo 0-1)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler (dall’84’ Malinovsky), Castagne (dal 92’ Muriel); Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini

Manchester City (4-1-4-1): Ederson (dal 46’ Bravo); Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Mendy; Gundogan; Mahrez (dall’84’ Walker), de Bruyne, Bernardo Silva, Sterling; Gabriel Jesus (dal 73’ Aguero). All. Guardiola



Arbitro: Aliaksei Kulbakov (Bielorussia)

Gol: 7’ Sterling (C), 49’ Pasalic (A)



Assist: Gabriel Jesus, Gomez



Ammoniti: Djimsiti, Toloi, Ilicic, Castagne (A), Fernandinho, Mendy, B. Silva (C)



Espulsi: Bravo