L'Atletico Madrid cade in Germania alla Bayarena con un'autorete di Thomas Partey al 41' e una bella segnatura di Volland al 55'. A nulla vale la rete di Morata al 94' con Hradecky che salva il risultato a 10 secondi dalla fine. Il Bayer Leverkusen, al termine di una partita giocata con grande grinta e determinazione, vince 2-1 e rientra in corsa. Alla Juventus (già aritmeticamente agli ottavi di finale), nella prossima partita coi Colchoneros basterà pareggiare 0-0 o 1-1 allo Stadium (dopo il 2-2 del Wanda Metropolitano) per centrare anche il primo posto del gruppo D. La cui classifica, a due giornate dalla fine, è la seguente: Juventus punti 10; Atletico Madrid 7; Lokomotiv Mosca e Bayer Leverkusen 3.

Correa en el Bayer Leverkuse-Atlético de MadridGetty Images

Il tabellino

BAYER LEVERKUSEN-ATLETICO MADRID 2-1

Bayer Leverkusen (4-4-2): Hradecky voto 7; Weiser 6.5, Tah 6, S. Bender 6.5, Wendell 6.5 (81' Retsos sv); Bellarabi 7.5, Aranguiz 7 (65' Baumgartlinger 6), Demirbay 6.5, Amiri 6; Volland 7, Havertz 5.5 (88' Dragovic sv). All.: Bosz 7.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak voto 6.5; Arias 6.5, Felipe 5, Hermoso 5.5, Renan Lodi 5.5 (52' Lemar 6); Correa 5 (70' Herrera 5.5), Thomas Partey 6, Saul 6.5, Koke 6; Morata 6.5, Diego Costa 4.5 (61' Vitolo 6). All.: Simeone 5.5.

Arbitro: Damir Skomina (Slovenia).

Gol: 41' aut. Thomas Partey (A), 55' Volland (B), 94' Morata (A).

Assist: Bellarabi (B, 2-0), Thomas Partey (A, 2-1).

Note - Recupero: 1+5. Espulso: Amiri (B) per intervento pericoloso su Arias. Ammoniti: Weiser, Bellarabi, Tah, Oblak, Morata.

Koke en el Leverkusen-Atlético de MadridGetty Images

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

10' - VOLLAND! Sinistro difficile dopo la bella apertura di Amiri: la palla finisce larga non di molto.

21' - BAYER LEVERKUSEN VICINO AL VANTAGGIO! Volland, in corsa, gira di prima intenzione verso lo specchio un pallone proveniente dalla sinistra grazie ad Amiri: Oblak è bravo a bloccare la sfera.

38' - TRAVERSA DEL BAYER LEVERKUSEN! In realtà si tratta di un'"autotraversa" colpita da Felipe sul corner a giro di Sven Bender.

41' - BAYER LEVERKUSEN IN VANTAGGIO: AUTOGOL DI THOMAS PARTEY! Calcio d'angolo di Demirbay sul primo palo, respinto da Oblak. Aranguiz rimette la sfera al centro e il centrocampista ghanese dell'Atletico Madrid la infila di testa nella propria porta: 1-0 per le aspirine!

Thomas en el Bayer Leverkusen-Atlético de MadridGetty Images

55' - GOL DEL BAYER LEVERKUSEN CON VOLLAND! Grandissimo cross, basso e teso, di Bellarabi dalla fascia destra: a centro area c'è il capitano delle aspirine, che stoppa col mancino e, con l'altro piede, insacca sulla marcatura di Felipe: 2-0!

Bayer Leverkusen jubelt nach Sieg gegen AtléticoGetty Images

66' - COLPO DI TESTA SOTTOPORTA DI SAUL! Inserimento insidioso sugli sviluppi di un calcio d'angolo dell'Atletico Madrid: Hradecky la blocca.

74' - VITOLO DA POSIZIONE DEFILATA! Il neoentrato, da pochi passi, colpisce il palo esterno.

75' - GOL ANNULLATO A MORATA! L'ex Real Madrid e Juventus devia in fondo al sacco un tiro-cross basso di Vitolo: ma è in fuorigioco...

77' - COLPO DI TESTA DI TAH SOTTOPORTA! Conclusione salvata sulla linea da Arias sugli sviluppi di un corner per il Bayer Leverkusen.

83' - COLPO DI TESTA DI DEMIRBAY! Traversa scheggiata sugli sviluppi di un calcio d'angolo per le aspirine.

84' - CARTELLINO ROSSO PER AMIRI, che abbatte Arias lungolinea! Bayer Leverkusen in dieci uomini.

Nadiem Amiri von Bayer Leverkusen im Spiel gegen Atlético MadridGetty Images

90'+2 - SAUL AL VOLO DA FUORI! Conclusione deviata sia da Bender, sia da Baumgartlinger, ma grande risposta di Hradecky, che ferma il pallone in due tempi.

90'+4 - GOL DELL'ATLETICO MADRID CON MORATA! Thomas Partey verticalizza per l'ex Real Madrid e Juventus, che sfugge a Tah e insacca col mancino: 2-1!

90'+5 - MORATA A TU PER TU CON HRADECKY! Parata miracolosa, coi piedi, da parte del portiere della nazionale finlandese, che salva così il risultato!

Il migliore

Bellarabi. L'esterno destro delle aspirine dispensa cross a profusione. Uno, su tutti: quello che ha portato al 2-0 firmato Volland.

Il peggiore

Diego Costa. Là davanti tocca pochissimi palloni e non partecipa alla manovra dei Colchoneros. Impalpabile.

Il momento social