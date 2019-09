Il Bayern Monaco di Niko Kovac non stecca al suo esordio in Champions League, vince 3-0 contro la Stella Rossa di Belgrado e sale al comando del gruppo B dopo il pareggio nell'altro match, giocato alle 18:55, tra l'Olympiakos e il Tottenham. I bavaresi non hanno praticamente mai rischiato nulla contro i serbi, se non in una circostanza, al 78' sull'1-0 in favore. Le reti di Coman, su assist di Perisic, e i sigilli nel finale di Lewandowski al 54esimo gol in Champions, e di Mueller hanno regalato la vittoria meritata al Bayern che si dimostra in forma e come sempre una delle pretendenti alla vittoria finale di questa competizione. Nel prossimo turno di Champions i tedeschi giocheranno in casa del Tottenham di Pochettino, mentre la Stella Rossa ospiterà l'Olympiakos.

Il tabellino

Bayern-Stella Rossa 3-0

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer 6, Kimmich 6, Sule 6,5 Pavard 6,5, Hernandez 6,5, Alcantara 6,5, Tolisso 6 (65’ Javi Martinez 6), Perisic 7 (66’ Gnabry 6), Coutinho 6 (83’ Mueller 6,6), Coman 6,5, Lewandowski 6,5

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan 6,5, Gobeljic 6, Degenek 5, Milunovic 5,5, Santana 5,5, Canas 5,5, Jovancic 5, (61’ Vulic 6), Garcia (83’ Vukanovic sv), Marin 6, van La Parra 6, Pavkov 5 (84' Vulic sv)

Arbitro: Madden (Sco)

Reti: 34’ Coman (B), 80’ Lewandowski (B), 91' Mueller (B)

Ammoniti: Degenek (S), Vulic (S)

La cronaca in 13 momenti chiave

21’ COUTINHOOOOOOOO! CHE BOMBA DEL TREQUARTISTA DEL BAYERN! L'ex Inter innesca Lucas Hernandez che la mette in mezzo, Kimmich la rigioca poco fuori dall'area di rigore e l'ex Liverpool va al tiro che sfiora la parte superiore della traversa

26’ Azione avvolgente del Bayern che arriva al tiro-cross con Hernandez: palla che sibila alla sinistra del palo di Borjan

27’- JANDER!!!!!! Il suo sinistro si spegne sull'esterno della rete! Brivido Bayern!

33’- PERISICCCCCCCCCC! SALVA TUTTO GOBELJIC!

34’ GOLLLLLLLLLLLL! Perisic va via a Gobeljic sulla fascia sinistra e mette un cross morbido morbido su cui si avventa Coman di testa che segna l'1-0! Assist di Perisic

44’- Coutinhooooooooooooo! Tiro a giro di destro: palla fuori di un soffio!

46’ LEWANDOWSKI! PARA A TERRA BORJAN!

53’- Tolisso di destro: Borjan respinge in angolo!

57’ Brutto errore della difesa della Stella Rossa con la palla che giunge a Lewandowski che prova il tiro di sinistro: para Borjan

65’- PERISICCCCCCCCCC! TRAVERSA! POI LEWANDOWSKI SI MANGIA UN GOL CLAMOROSO MANDANDO FUORI DA OTTIMA POSIZIONE!

78’ MARINNNNNNNN! Tiro a giro fuori di pochissimo! Che rischio per il Bayern!

80’ GOOOOOOOOOOL! 2-0 BAYERN! LEWANDOWSKI! 54ESIMO GOL IN CHAMPIONS! Pasticcio della difesa della Stella Rossa con il polacco che ne approfitta e in scivolata sigla il 2-0!

91’ Gol di Mueller su assist di Thiago Alcantara: dilaga il Bayern

Il momento social

Il migliore

Ivan PERISIC- Il croato non segna ma inventa il gol dell'1-0 per Coman, corre e pressa a tutto campo e colpisce una traversa. Grande prova dell'ex Inter. Rinato

Il peggiore

Milan PAVKOV- Il classe '94 non la vede mai chiuso nella morsa dei difensori del Bayern. Serataccia