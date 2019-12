Il Real Madrid di Zinedine Zidane vince pur senza incantare in casa del Brugge che ha tenuto testa agli spagnoli per oltre un'ora. I gol della vittoria portano la firma di Rodrygo, Vinicius e Modric in pieno recupero che hanno così reso vano il gol del pareggio siglato da Vanaken con un bel tiro a giro. I blancos hanno giocato a ritmi blandi contro un avversario più debole che ha però affrontato gli spagnoli con coraggio. Complice la sconfitta, nettissima, del Galatasaray in casa del Psg, i belgi retrocedono in Europa League. Ora il Real Madrid attende il sorteggio ma difficilmente avrà un accoppiamento morbido dato che rischia di finire con Liverpool, Juventus, Manchester City, Bayern e Lipsia (forse l'avversario che desiderano tutti nell'ambiente madrileno).

Il tabellino Club Brugge-Real Madrid 1-3

Brugge (4-4-2): Mignolet 6,5, Kossounou 5,5, Mechele 6, Deli 5,5, Sobol 6, Vlietinck 5,5 (70’ de Ketelaere 5,5), Balanta 6, Vormer 6, Venaken 6,5, Dennis 6, Tau 6 (58’ Schrijvers 5,5)

Real Madrid (4-3-3): Areola 6, Odriozola 6, Varane 6, Militao 6, Mendy 6, Modric 7, Casemiro 6, Isco 6,5 (84’ Valverde sv), Rodrygo 6,5, Jovic 4,5 (76’ Benzema sv), Junior Vinicius 6 (73’ Diaz 6)

Arbitro: Stieler (GER)

Reti: 53’ Rodrygo (R), 55’ Vanaken (B), 64’ Vinicius (R), 91' Modric (R)

Ammoniti: Modric (R), Balanta (B) Kossounou (B), Sobol (B), Casemiro (R)

La cronaca in 9 momenti chiave

11’ Brugge vicino al vantaggio! Miracolo di Areola su Tau, la sfera arriva poi a Balanta che calcia fuori di sinistro!

15’ JOVICCCCCCCCCC! Mignolet dice no! Grande palla recuperata da Casemiro a centrocampo, la sfera arriva a Jovic che va al tiro di sinistro: il portiere del Brugge la mette in angolo!

34’ Iscoooooooooo! Vicino al gol lo spagnolo! Il suo tiro termina fuori di poco!

45’ Tau buca Areola in pieno recupero ma l’arbitro annulla per fuorigioco in avvio d’azione.

53’ GOOOOOOOOOOOOOL! RODRYGO! Grande apertura di Modric per Odriozola che serve in qualche modo Rodrygo che con un bel tiro al volo porta in vantaggio i blancos!

55’ Pareggio immediato del Brugge con Vanaken che con un tiro da fuori area beffa Areola! Tutto da rifare per il Real!

64’ GOOOOOOOOOOOL! VINICIUS JR! Il giovane attaccante del Real Madrid sfrutta un rimpallo favorevole in area di rigore e batte il portiere del Brugge!

89’ Dennissssssssss! Gran destro a giro che termina fuori di un soffio!

91' GOOOOOOOOOOL! MODRIC! 3-1 REAL! Assist di Casemiro per il croato che con un bel destro batte ancora una volta il portiere dei belgi

Il momento social

Il migliore

Luka MODRIC- Il Pallone d'Oro 2018 gioca una partita di qualità e quantità. Partecipa all'azione dell1-0 e chiude il match con un bel tiro che sigla il 3-1 finale. Regista eccezionale.

Il peggiore

Luka JOVIC- Dov'è finito quell'attaccante che l'anno scorso segnava caterve di gol all'Eintracht Francoforte? Zidane gli concede una grossa chance e lui la spreca giocando una gara anonima. Non si vede mai. Ectoplasma