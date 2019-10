Zinedine Zidane salva la panchina e la faccia visto che il Presidente Perez si aspettava una risposta importante dopo la sconfitta per 1-0 subita in campionato contro il Maiorca. Il Real Madrid ha fatto il suo dovere vincendo per 1-0 su un campo sempre ostico e difficile come quello del Galatasaray di Fatih Terim, che aveva già perso 1-0 contro il Psg andato in gol con Mauro Icardi. La partita è stata equilibrata con il Real che è passato in vantaggio nel momento migliore dei padroni di casa che hanno poi tenuto testa agli spagnoli fino alla fine pur senza riuscire a segnare. Con questo successo importantissimo il Real sale a quota 4 punti, a meno cinque dal Psg primo e a punteggio pieno. Terzo posto per il Brugge a quota due, ultimo il Galatasaray a quota uno.

Il tabellino Galatasaray-Real Madrid 0-1

Galatasaray (4-3-3): Muslera 6,5, Mariano Ferreira 6, Luyindama 6, Marcao 5,5, Nagatomo 6, Seri (77’ Emre Mor), Nzonzi 5,5 , Donk 5,5 (46’ Feghouli 5,5), Belhanda 5,5 (67’ Bayram), Babel 6, Andone 6

Real Madrid (4-3-3): Courtois 7, Carvajal 6,5, Sergio Ramos 6, Varane 6, Marcelo 6,5, Casemiro 6, Kroos 7, Valverde 6 (79’ James Rodriguez sv), Benzema 6, Hazard 6 (79’ Vinicius sv), Rodrygo 6 (82’ Jovic sv)

Arbitro: Orsato

Reti: 18’ Kroos (R)

Ammoniti: Seri (G), Nzonzi (G), Kroos (R), Courtois (R), Marcao (G), Mariano (G)

La cronaca in 8 momenti chiave

10’ ANDONEEEEEEEEE! Para Courtois! Buco clamoroso della difesa del Real con Andone che si ritrova tutto solo davanti al portiere belga che però respinge benissimo!

11’ Ancora Andone! Destro al volo dell’attaccante del Galatasaray con Courtois che si rifugia in angolo

14’ Contropiede Real Madrid con Benzema che serve alla sua destra Rodrygo che arriva di gran carriera e calcia di destro: para bene Muslera! Squillo del giovane talento del Real

18’GOOOOOOOOOOOOOOOL! KROOS! Tutto parte da Hazard che avvia il contropiede, serve Benzema che gli ridà il pallone con l'ex Chelsea che invece che tirare serve l'accorrente Kroos che con il destro, e con deviazione, fa secco Muslera!

38’ BELHANDA! Para ancora Courtois! Ennesima amnesia difensiva dei blancos ch si dimenticano Belhanda che va al tiro: Courtois respinge e poi va a riprendersela!

40’ Ci prova ancora Benzema: tutto solo la calcia sopra la traversa. Occasione Real

53’ Contropiede Real con Benzema che sfida Luyindama e poi va al tiro: Muslera si rifiugia in angolo

65’ TRAVERSA DI HAZARD A MUSLERA BATTUTO! Resta a galla con un po' di fortuna il Galatasaray!

Il momento social

Il migliore

Thibaut COURTOIS- Spesso criticato, tiene a galla il Real con due ottimi interventi prima del gol di Kroos. Si esibisce in altre due parate salva risultato ed è sempre attento. Ritrovato

Il peggiore

Younés BELHANDA- Gioca una partita indisponente e fatta di pochi, pochissimi acuti. Esce dal campo tra i fischi e litiga con il pubblico. Amore giunto al capolinea?