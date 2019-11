a breve il servizio completo...

Il tabellino

LIVERPOOL-GENK 2-1 (primo tempo 1-1)

Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Milner; Fabinho, Wijnaldum, Keita (dal 74’ Robertson); Oxlade-Chamberlain (dal 74’ Mane), Salah, Origi (dall'88' Firmino). All. Klopp

Genk (4-4-2): Coucke; Cuesta, Dewaest, Lucumí, De Norre (dall’85’ Onuachu); Maehle, Heynen, Berge, Hrošovský (dall’84’ Bongonda); Ito (dal 67’ Ndongala), Samatta. All. Mazzù



Arbitro: Ivan Kružliak (Slovacchia)

Gol: 14’ Wijnaldum (L), 41’ Samatta (G), 53’ Oxlade-Chamberlain (L)



Assist: Heynen, Salah



Ammoniti: Lucumi, De Norre (G)

La cronaca in 5 momenti chiave

14’ VANTAGGIO DEL LIVERPOOL - Cinici i Reds che colpiscono al primo tiro in porta: Origi serve sull'out di sinistra Milner che crossa all'interno dell'area di prima intenzione. Pasticcio della difesa del Genk che con un doppio rimpallo si fa scippare la palla da Wijnaldum che deposita la palla in rete da posizione ravvicinata. Partita subito in discesa per la squadra di Klopp

23’ OCCASIONE PER IL LIVERPOOL - Ripartenza fulminea dei Reds che mettono Keita in condizione di trovarsi uno vs uno con Coucke in area di rigore: questa volta il portiere dei belgi se la cava in spaccata

35’ MAGIA DI SALAH - L'egiziano suggerisce il passaggio per Milner e taglia in due la difesa del Genk in area di rigore: il tiro in diagonale esce di un metro

41’ PAREGGIO DEL GENK - Gol di Samatta praticamente al primo pallone toccato! Il tanzaniano incorna in rete il bel corner a giro di Heynen. Alisson beffato sul primo palo. Panchina dei belgi tutta in piedi

53’ VANTAGGIO DEL LIVERPOOL - OXLADE-CHAMBERLAIN! TERZO GOL IN DUE SETTIMANE AL GENK! Salah stoppa la palla in area spalle alla porta e serve l'inglese: il 26enne di Portsmouth fa partire un missile rasoterra che non lascia speranze a Coucke. Di nuovo in vantaggio i padroni di casa

