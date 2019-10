Il Manchester City di Pep Guardiola fa fatica per oltre un'ora a scardinare il muro eretto dalla Dinamo Zagabria di Bjelica complice la bravura della difesa croata e delle tante imprecisioni di Bernardo Silva e Aguero. Nella ripresa il tecnico catalano inserisce Sterling che come spesso gli capita cambia le sorti del match in favore dei Citizens che la sbloccano al 66' e la chiudono al 94'. Ederson inoperoso e Dinamo mai pericolosa ma sempre in partita grazie ad una buona prestazione collettiva a livello difensivo. Con questo successo il City si porta quota 6 punti, Dinamo Zagabria ferma a quota 3 in compagnia dello Shakhtar Donetsk che nell'altra sfida del girone C ha vinto al 95' contro l'Atalanta di Gasperini.

Il tabellino Manchester City-Dinamo Zagabria 2-0

MANCHESTER CITY: Ederson sv, João Cancelo 6, Otamendi 6, Fernandinho 6, Mendy 6,5; Gündoğan 6,5, Rodri 6, David Silva 6,5 (90’ Foden 6,5); Bernardo Silva 5,5 (57’ Sterling 7), Aguero 5,5 (89’ Gabriel Jesus sv), Mahrez 6

DINAMO ZAGABRIA: Livaković 6,5, Stojanović 5, Théophile-Catherine 6,5 (76’ Gavranovic sv), Dilaver 6, Peric 6, Leovac 5,5; Moro 6, Ademi 6, Dani Olmo 5,5 , Orsic 5 (61’ Gojak 5,5), Petkovic 5,5 (83’ Atiemwen sv)

Arbitro: Gozubuyuk

Reti: 66’ Sterling (M), 94' Foden (M)

Ammoniti: Cancelo (M), Peric (D), Guardiola (M), Fernandinho (M), Bjelica (D)

La cronaca in 7 momenti chiave

13’ASSEDIO CITY! Prima Aguero si invola verso la porta di Livaković che esce bene sul Kun che la rimette in mezzo per un compagno che va al tiro: la difesa croata respinge sul piede di Bernardo Silva che la mette alta! Chance ghiottissima per gli inglesi!

21’ TRAVERSA DI GUNDOGAN! Destro di potenza del numero 8 del City che colpisce in pieno il montante! Il City sta salendo di tono!

23’ Mendy per David Silva! Il sinistro dell'ex Valencia sibila alla sinistra di Livakovic! City vicino all'1-0 ancora una volta!

66’ GOOOOOOOOOOOL! Sterling! Rodri serve nel corridoio Mahrez che la mette in mezzo tesa per l'inglese che non perdona! 1-0 City!

82’- L’arbitro non concede un calcio di rigore per un fallo, che sembra essere netto, di Peric su Aguero.

86’ LIVAKOVIC! Parata decisiva sul tocco ravvicinato di Sterling!

94' FODENNNNNNNN! LA CHIUDE QUI IL CITY! Grande galoppata di Sterling che apre per Foden che segna il 2-0 a 19 anni!

Il migliore

Raheem STERLING- Gli bastano pochi minuti per rendersi letale e come spesso accade decisivo. Segna un gol da vero rapinatore dell’area di rigore e serve l'assist per il 2-0 di Foden. Provvidenza

Il peggiore

Bernardo SILVA- Impreciso, svogliato e mai pericoloso. Esce per scelta tecnica e il suo sostituto decide la partita. Da rivedere