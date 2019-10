Non certo una prestazione spumeggiante del Bayern Monaco, che comunque vince in Grecia contro l'Olympiakos per 3-2. Una partita difficile della squadra di Kovac, contro un avversario che al Pireo gioca una partita gagliarda, ma poco concreta.

Il cinismo è invece il marchio di fabbrica attuale dei bavaresi, soprattutto di Lewandowski. Anche oggi il polacchio timbra il cartellino per ben due volte nelle uniche occasioni avute. L'altro gol degli ospiti è di Tolisso, bravissimo a metterla a giro dal limite.

Vittoria importantissima per il Bayern che si ritrova a punteggio pieno dopo tre partite. Con la larga vittoria del Tottenham la squadra tedesca si ritrova a +5 sui londinesi e a +6 sulla Stella Rossa, un gran margine di vantaggio che può portare i bavaresi ad essere qualificati e primi del girone in breve tempo.

L'Olympiakos invece esce dal match con l'amaro in bocca. La squadra di casa mette in mostra un ottimo gioco, passando in vantaggio nel primo tempo con El Arabi. Purtroppo però i greci incassano i gol dei tedeschi nelle poche occasioni avute dagli ospiti e nel finale non riescono a pareggiare. Con la vittoria del Tottenham l'Olympiakos si ritrova all'ultimo posto nel girone e ora si fa veramente dura.

Olympiakos Piräus vs. FC BayernGetty Images

Tabellino

OLYMPIAKOS: José Sá 6 - Elabdellaoui 5,5, Semedo 5,5, Meriah 6,5, Tsimikas 7 - Camada 5,5, Bouchalakis 5,5 (dal 69' Lovera 6), Guilherme 7 - Podence 6,5, Masouras 6,5 (dal 79' Guerrero S.V) - El Arabi 7 (dall'86' Randelovic S.V).

BAYERN MONACO: Neuer 6 - Kimmich 4,5, Pavard 6,5, Hernández 6 (dal 57' Boateng 6), Alaba 6 - Martínez 5 (dal 46' Tolisso 7,5), Thiago 5,5 - Müller 6,5 (dall'85' Perisic S.V), Coutinho 6, Gnabry 6 - Lewandowski 8.

GOL: El Arabi (O), Lewandowski (B), Lewandowski (B), Tolisso (B), Guilherme (O),

ASSIST: Tsimikas (O), Muller (B),

AMMONITI: Thiago (B), Neuer (B), Semedo (O),

ESPULSI: Nessuno.

ARBITRO: Makkelie

La cronaca in 9 momenti chiave

13' PRIMA CHANCE PER IL BAYERN: Coutinho entra in area, si accentra e va di destro. Rasoterra e bloccata dal portiere

21' OLYMPIAKOS AVANTI: Al primo vero affondo il Bayern passa. El Arabi mette dentro di testa un bel cross dalla sinistra di Tsimikas, Neuer respinge ma è oltre la linea della porta.

34' BAYERN PAREGGIA I CONTI: Gran botta di Muller da centro area e super parata del portiere, ma sulla ribattuta il solito Lewandowski ribadisce in rete.

37' COUTINHO SBAGLIA TUTTO: Dalla sinistra cross in mezzo, Coutinho da due passi la mette fuori.

47' SUBITO COLPO DI TESTO DI MASOURAS su cross dalla destra, sul fondo non di tanto.

61' SEMPRE E SOLO LEWANDOWSKI: Da palla inattiva mischia in area, la sfera arriva a Lewandowski che davanti al portiere su assist di Muller segna.

74' CHE GOL DI TOLISSO: Coutinho entra in area e prova il tiro, ribattuto dalla difesa. Ma sulla ribatuta Tolisso stoppa e dal limite la tira a giro nell'angolino.

Robert Lewandowski, Corentin Tolisso - FC BayernGetty Images

78' LA PARTITA SI RIAPRE: Tiro dalla distanza di Guilherme, deviazione decisiva di Thiago che beffa Neuer.

86' BELL'AZIONE DI PODENCE: Dall'esterno si accentra e prova il tiro, centrale e bloccato da Neuer in due tempi

MVP

Robert LEWANDOWSKI : Solito pazzesco match dell'attaccante bavarese. Con questi gol il polacco va in rete da 12 partite di fila. Anche oggi doppietta paurosa nelle uniche due azioni avute. Momento di forma stellare.

Il momento social

Promosso

Kōstas TSIMIKAS: Ottima partita del greco che nella prima frazione fa la differenza. Suo l'assist per il gol di El Arabi, sue le diverse progressioni sulla fascia pericolosissime per gli ospiti.

Bocciato

Joshua KIMMICH : Oggi fatica terribilmente. Tsimikas soprattutto nel primo tempo fa veramente la differenza e lui non riesce mai a chiuderlo.

Tottenham-Stella Rossa

Heung-Min Son of Tottenham Hotspur celebrates with teammate Dele Alli after scoring his team's third goal during the UEFA Champions League group B match between Tottenham Hotspur and Crvena ZvezdaGetty Images

Sonoro 5-0 del Tottenham che finalmente si sblocca in Champions e si riprende dal pesantissimo 2-7 contro il Bayern Monaco. Primo tempo che si chiude addirittura sul 3-0. Subito l'uragano Kane apre le marcature. Poco dopo Son ribadisce in rete il 2-0. A fine prima frazione il coreano si ripete per la sua doppietta personale. Nella ripresa Lamela e ancora Kane chiudono il match. Con questa vittoria la squadra di Londra riapre totalmente il girone, portandosi al secondo posto con quattro punti. Partita molto spenta della Stella Rossa, che mai riesce ad impensierire i padroni di casa. Gli ospiti rimangono a quota tre e perdono il secondo posto nel girone B.