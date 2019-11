Il Psg di Thomas Tuchel conosce una solo parola in Champions League: vittoria. I parigini hanno vinto ancora, per 1-0 grazie a Mauro Icardi al suo quarto gol stagionale in questa competizione. I padroni di casa hanno piegato a fatica il Club Brugge che se l’è giocata a viso aperto e che ha avuto le sue grandi chance per segnare con Keylor Navas che al 76’ ha parato un calcio di rigore calciato da Diagne e causato da Thiago Silva. Con questo successo il Psg stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo e si porta a quota 12 punti in classifica, a più cinque sul Real Madrid che nell’altro match del girone ha sconfitto con un pesante 5-0 il Galatasaray. Il Psg non ha ancora subito un gol ed è l’unica squadra delle 32 partecipanti a non aver ancora incassato una rete. Risultato importante per la squadra di Tuchel che punta vincere la competizione. Il Brugge è terzo a quota due punti, Galatasaray ultimo a quota uno ma ancora in lotta per un posto in Europa League. Psg virtualmente primo ma non ancora sicuro del primo posto.

Il tabellino Psg-Brugge 1-0

Psg (4-3-3): Navas 7, Dagba 6,5, Kimpembe 6, Thiago Silva 6, Bernat 5,5, Marquinhos 6, Verratti 6 (90’ Sarabia sv), Gueye 6, Di Maria 6,5, Icardi 6,5 (72’ Cavani 6), Mbappé 6 (83’ Draxler sv)

Club Brugge (4-3-3): Mignolet 6, Kossounou 5,5, Mechele 5,5, Deli 6, Ricca 5,5, Rits 5,5, Balanta 6, Vanaken 6, Dennis 6,5, Diatta 5,5, Okereke 6 (dal 66’ Diagne 5)

Arbitro: Madden

Reti: 22’ Icardi (P)

Ammoniti: Balanta (B), Verratti (P), Thiago Silva (P)

La cronaca in 9 momenti chiave

05’ Ci prova di Maria su punizione: Mignolet respinge in tuffo

7’ OKERERE DI SINISTRO DI PRIMA INTENZIONE: palla fuori di un soffio!

22’ GOOOOOOOOOOOL! ICARDI! Psg in vantaggio! Cross di Dagba con la palla che giunge all'ex capitano dell'Inter che segna l'1-0 colpendo con un piatto destro un po' sporco!

27’ Ci prova dalla distanza Dennis: Keylor Navas la mette in angolo!

30’ Okerekeeeeeeeeee! Il suo tiro viene smorzato da un difensore del Psg e per poco non beffa Navas! Brivido Psg!

50’ Doppia occasione per il Brugge: Bonaventure va al tiro che viene deviato da Okereke, Navas si distende e para: poi ancora Okereke con l'ex Real Madrid che si rifugia in angolo!

52’ Psg vicino al 2-0! Grande palla di Bernat che taglia tutta l'area per Mbappé che non ci arriva di un soffio...dall'altra parte arriva Dagba che colpisce il palo esterno

74’ Diagne va giù in area di rigore del Psg! Giallo per Thiago Silva che procura il rigore in favore del Brugge!

76’ PARA KEYLOR NAVAS! Che brutto rigore calciato da Diagne!

Il momento social

Il migliore

Keylor NAVAS- Se il Psg esce dal campo con i tre punti lo deve al suo portiere che con il rigore parato a Diagne tiene anche imbattuta la porta dei parigini in Champions League in quattro giornate. Saracinesca

Il peggiore