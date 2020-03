Una partita che farà la storia in una serata dai contorni surreali. Solo queste parole possono sintetizzare gli eventi di Anfield e quelli a qualche migliaio di chilometri più a Sud. Mentre Liverpool e Atletico mettevano in scena uno spettacolo sensazionale con 120 minuti di calcio totale, la Juventus comunicava la positività di Daniele Rugani, il primo caso di Coronavirus nei top5 campionati europei. Questo significa che l’impresa di Simeone e dei suoi Colchoneros sarà l’ultimo ricordo della Champions, e in generale del mondo del pallone, per un bel po’.

Per onorarla nella giusta maniera vanno per forza citati gli eroi dell’Atletico dei miracoli, capace di battere i Campioni d’Europa sia all’andata che al ritorno ed eliminarli nella propria tana: Marcos Llorente, 25enne cresciuto nelle giovanili degli acerrimi rivali Blancos, che non solo si è accontentato di segnare al suo primo tiro in porta in Champions, ma ha rincarato la dose punendo i Reds con una doppietta da sogno. Jan Oblak, miracoloso in almeno 5 occasioni, se il Cholo è arrivato ai supplementari, dopo l’1-0 firmato da Wijnaldum, lo deve solo a lui. E appunto Diego Simeone, che nonostante i 34 tiri di Salah e compagni vola ai quarti, espugnando Anfield 14 anni dopo l’ultimo k.o. europeo per mano del Benfica. In entrambi i casi il Liverpool scendeva in campo da detentore del titolo, in entrambi i casi la Kop non ha smesso di intonare il "You'll never Walk Alone" neanche dopo il triplice fischio. Altra cultura, corsi e ricorsi storici, in una notte che non scorderemo facilmente.

Il tabellino

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID 2-3 d.t.s. (primo tempo e al 90’ 1-0)

Liverpool (4-3-3): Adrián; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson (dal 105’ Fabinho), Wijnaldum (dal 105’ Origi), Oxlade-Chamberlain (dall’81’ Milner); Salah, Firmino (dal 113’ Minamino), Mané. All. Klopp

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier (dal 90’ Vrsaljko), Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saúl Ñíguez, Thomas, Correa (dal 105’ Gimenez); João Félix (dal 102’ Morata), Diego Costa (dal 55’ Marcos Llorente). All. Simeone

Arbitro: Danny Desmond Makkelie (Olanda)

Gol: 43’ Wijnaldum (L), 94’ Firmino (L), 97’, 105’+1’ Llorente (A), 120' Morata

Assist: Oxlade-Chamberlain (L), Joao Felix (A)

Ammoniti: Alexander-Arnold (L), Morata, Thomas (A)

La cronaca in 11 momenti chiave

17’ BRIVIDO PER IL LIVERPOOL - Felipe tenta la girata di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo: palla fuori di un soffio

35’ MIRACOLO DI OBLAK - Magica parata del portiere dell'Atletico sulla deviazione in spaccata di Firmino praticamente a due passi dalla porta su cross dalla destra di Salah. Ancora 0-0 ad Anfield

43’ VANTAGGIO DEL LIVERPOOL - Capocciata di Wijnaldum! 1-0 Liverpool! Dalla destra Oxlade-Chamberlain serve l'olandese in area di rigore che tutto solo schiaccia in porta: niente da fare per Oblak. Parità assoluta ora. 128° gol in carriera per Wijnaldum

53’ BOTTA DI CHAMBERLAIN D FUORI AREA - Oblak ancora reattivo e ben posizionato, il portiere si distende e devia in angolo. La palla era diretta nell'angolino

58’ ANCORA OBLAK - Sta parando di tutto lo sloveno! Palla scodellata in mezzo, sul secondo palo arriva Firmino che colpisce quasi a botta sicura, ma ancora Oblak ci mette la mano destra salvando il risultato

60’ DALL'ALTRA PARTE ATLETICO PERICOLOSO - Joao Felix ci prova dalla distanza, Adrian non blocca e deve rischiare l'uscita su Correa. Con qualche problema il portiere spagnolo ce la fa

66’ TRAVERSA INCREDIBILE DI ROBERTSON - Salah tenta il tiro ravvicinato, deviato da un difensore, che si trasforma in un assist per Robertson. Il terzino inglese colpisce di testa a botta sicura, ma a togliergli la gioia è il legno superiore. Alle corde ora l'Atletico Madrid

94’ RADDOPPIO DEL LIVERPOOL - Ha segnato Bobby Firmino! 2-0 Liverpool! Sul cross perfetto dalla destra di Alexander-Arnold, il brasiliano colpisce di testa, ma la palla finisce sul palo. La sfera, però, torna proprio sui piedi dell'attaccate che, con un tocco facile facile, ribadisce in rete portando il Liverpool sul 2-0

97’ ACCORCIA L’ATLETICO CON LLORENTE - GOL PESANTISSIMO! 2-1 dell'Atletico: Joao Felix serve Llorente coi tempi giusti, l'ex Real stoppa e trafigge Adrian nell'angolino! Anfield ammutolito, ora passerebbe Simeone!

105’ + 1’ PAREGGIO DELL’ATLETICO - PAZZESCO, INCREDIBILE!!!!! E' LA NOTTE DI LLORENTE! DOPPIETTA SOTTO LA KOP!!!! COSA STA SUCCEDENDO AD ANFIELD!!!!!!!! 2-2 dell'Atletico! Ripartenza velocissima di Morata che serve Llorente al limite dell'area di rigore: stop e tiro in mezzo a due difensori. Palla nel sette e Anfield ancora di più ammutolito!

120' TRIS DELL'ATLETICO! Morata mette la parola fine con un gran tiro dal limite. Anfield intona il You'll Never Walk Alone

