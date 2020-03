Liverpool che combini? Da Campioni a eliminati agli ottavi: come nel 2006, con un gol di Miccoli

Poteva essere l'anno di uno storico double, ma tra febbraio e marzo il Liverpool è stato davvero irriconoscibile. Prima l'eliminazione dalla FA Cup, una settimana più tardi quella dalla Champions, agli ottavi di finale, da Campione d'Europa in carica.

L'1-0 dei tempi regolamentari era bastato solo per prolungare la contesa ai supplementari, ma al momento del raddoppio di Firmino sembrava fatta. Eppure, l'Atlético Mandrid di Simeone ha più vite dei gatti e con una doppietta di Marcos Llorente si è rovesciato il mondo. Morata, con la ciliegia finale, ha regalato addirittura la vittoria ad Anfield, con il Liverpool che abdica.

Non è però la prima volta che la squadra campione in carica venga 'fatta fuori' già agli ottavi di finale. Proprio nella scorsa stagione ci fu il tracollo del Real Madrid che venne eliminato, in casa, dall'Ajax, nonostante avesse vinto ad Amsterdam nel match d'andata. Ed era già capitato al Liverpool di uscire agli ottavi, da campioni, nel lontano 2006 quando i carnefici furono in quel caso i portoghesi del Benfica. Grazie ad un gol in rovesciata di Fabrizio Miccoli.

Tutte le squadre campioni in carica out poi agli ottavi

Edizione Squadra campione poi eliminata Squadra che ha passato il turno 2004-2005 PORTO vs Inter 2005-2006 LIVERPOOL vs Benfica 2006-2007 BARCELLONA vs Liverpool 2007-2008 MILAN vs Arsenal 2018-2019 REAL MADRID vs Ajax 2019-2020 LIVERPOOL vs Atlético Madrid

Il caso più eccezionale di tutti è quello, però, del Chelsea. La squadra di Roberto Di Matteo che vinse la Champions nel 2012, fu elimanta qualche mese più tardi direttamente alla fase a gironi (superata da Juventus e Shakhtar Donetsk)