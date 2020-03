Liverpool e PSG, scattano le operazioni rimonta: a rischiare di più sono i parigini

Da una parte la squadra Campione in carica, dall’altra il club più ricco al mondo (dati Soccerex Football Finance alla mano): Liverpool e PSG rischiano entrambe l’eliminazione agli ottavi di finale per via dei rispettivi, sciagurati, risultati rimediati nella gara di andata contro Atletico Madrid e Borussia Dortmund. I casi, tuttavia, sono molto diversi tra loro, dunque meritano di essere analizzati in compartimenti stagni.

Qui PSG: a porte chiuse (e senza Mbappé?) sarà dura

“Paura del vuoto”, titolava l’Equipe martedì in una prima pagina al solito più emblematica e immaginifica che mai. Già, il PSG non potrà contare sulla spinta e il respiro del Parco dei Principi nel suo tentativo di ribaltare l’1-2 incassato a Dortmund; non potrà probabilmente contare dal primo minuto nemmeno sull’apporto del suo golden boy Kylian Mbappe e allora è sin troppo evidente che i piani di rimonta della banda Tuchel non siano esattamente di facile attuazione. Nonostante la buona condizione generale di Neymar e compagni – capaci di rifilare una sonora cinquina al Lione nella semifinale di Coppa di Francia – i favori del pronostico prendono giocoforza la via della Vestfalia e l’ultima cattiva notizia per i parigini è che Erling Haaland è rimasto a secco con il Gladbach divorandosi una colossale palla-gol (ad assicurare il successo ai gialloneri ci hanno pensato Thorgan Hazard e Hakimi). Avrà una voglia di rivalsa pantagruelica…

Pronostico: PSG 45 % - Dortmund 55%

Qui Liverpool: "Kop Factor", ma come stanno i Reds?

Operazione rimonta, almeno sulla carta, più agevole per Momo Salah e compagni. Sì perché i Reds quanto meno potranno contare sull’apporto della “Kop”; e se lo scorso anno il Liverpool fu capace di ribaltare lo 0-3 incassato al Camp Nou da Messi e compagni, ribaltare lo 0-1 del Wanda Metropolitano non sembra così utopistico. Molto dipenderà dalla condizione generale dei padroni di casa, capaci con le unghie e con i denti di battere il Bournemouth lo scorso sabato mettendo fine a filotto negativo di risultati. Non è di certo il momento migliore della stagione per il Liverpool, ma se sarà in grado di racimolare le adeguate energie fisiche e mentali per l’Atletico sarà dura restare a galla. Per contro i Colchoneros hanno ormai abbandonato ogni qualsivoglia di velleità per quanto riguarda la Liga e venderanno cara la pelle come di consueto contando sulla propria imperforabilità difensiva. C’è un precedente da esorcizzare: lo scorso anno agli ottavi fecero la partita della vita contro la Juve a Madrid per poi crollare senza opporre resistenze al ritorno.

Pronostico: Liverpool 51% - Atletico Madrid 49%