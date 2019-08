Liverpool, Klopp: "Napoli? Non so quante volte l'ho già affrontato"

" Di nuovo il Napoli! Non so quante volte ho giocato contro il Napoli, ma ovviamente sono una squadra molto esperta "

Così Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, commenta il sorteggio dei gironi di Champions che vedrà i Reds affrontare di nuovo gli Azzurri di Carlo Ancelotti. "Adesso avrò bisogno di dare un'altra occhiata più da vicino a Genk e Salisburgo, ma so già che sono molto giovani, molto eccitanti e molto freschi, quindi sarà interessante, al 100%", ha aggiunto il tecnico tedesco. "Penso che sia un gruppo brillante! Buoni avversari e ovviamente affrontare il Liverpool, è una partita enorme, una squadra eccezionale e una sfida incredibile", ha invece commentato l'allenatore del Salisburgo Jesse Marsch.

“Il Napoli è davvero un'ottima squadra", ha dichiarato ancora il tecnico del Liverpool a Liverpoolfc.com. "Quando sono usciti l'anno scorso, ci sono andati piuttosto vicino. Alisson ha fatto un grande intervento negli ultimi secondi, quindi lo ricorderanno e sarà emozionante, ne sono abbastanza sicuro. Con Salisburgo e Genk, so come la gente ragiona e immediatamente dirà si tratta delle due 'squadre più piccole' del girone. Non lo sono”, ha aggiunto Klopp.