Un Napoli orgoglioso, ben messo in campo e concentrato in tutti i suoi elementi strappa un pesantissimo 1-1 a Liverpool e si avvicina alla qualificazione agli ottavi di finale: Mertens sblocca il risultato al 21', Lovren firma il pari dei Reds nella ripresa. Finale soffertissimo, ma Koulibaly e compagni stringono i denti e impongono il pari ai campioni d'Europa in carica. All'ultima giornata basterà un punto al San Paolo contro il Genk per proseguire il cammino in Champions. E anche il Liverpool dovrà fare attenzione sul campo del Salisburgo (ancora in piena corsa): la squadra di Klopp non potrà permettersi passi falsi.

A breve il report completo del match.

Il tabellino

Liverpool-Napoli 1-1

Liverpool (4-3-3): Alisson; Gomez (57' Oxlade-Chamberlain), Lovren, Van Dijk, Robertson; Fabinho (19' Wijnaldum), Milner (78' Alexander-Arnold), Henderson; Salah, Firmino, Mané. All.: Klopp.

Napoli (4-4-2): Meret; Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Di Lorenzo, Allan, Zielinski (85' Younes), Fabian Ruiz; Mertens (81' Elmas), Lozano (72' Llorente). All.: Ancelotti.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna).

Gol: 21' Mertens (N), 65' Lovren (L).

Assist: Di Lorenzo (N, 0-1), Milner (L, 1-1).

Ammoniti: Robertson (L), Koulibaly, Allan (N).

Note - Recupero 4'+4'.