Liverpool-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane. All. Jurgen Klopp

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Callejon, Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens. Allenatore, Ancelotti.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

NAPLES, ITALY - NOVEMBER 04: Carlo Ancelotti during an SSC Napoli training session on November 4, 2019 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)Getty Images

Statistiche

Nella passata fase a gironi, le due squadre hanno vinto 1-0 in casa. Nella seconda giornata, Lorenzo Insigne ha segnato il gol della vittoria al 90' al San Paolo mentre alla sesta è stato Mohamed Salah a segnare al 34' ad Anfield l'1-0 finale che ha qualificato la squadra di Jürgen Klopp agli ottavi a spese della formazione italiana che si sarebbe invece qualificata senza la parata sul finale di Alisson su una conclusione ravvicinata di Arkadiusz Milik.

I due club si sono incrociati anche nella fase a gironi 2010/11 di UEFA Europa League. Dopo uno 0-0 a Napoli, Ezequiel Lavezzi ha portato gli azzurri in vantaggio nel primo tempo ad Anfield, ma la tripletta di Steven Gerrard negli ultimi 15 minuti ha assicurato i tre punti al Liverpool. I Reds hanno poi vinto il girone davanti al Napoli. Mentre i partenopei sono usciti ai sedicesimi, il Liverpool ha perso agli ottavi.

La squadra di Jurgen Klopp ha perso tutte e tre le trasferte della passata fase a gironi ma è stata salvata dalle tre vittorie di Anfield che hanno permesso agli inglesi di avere la meglio sul Napoli per la differenza reti.

Il Liverpool aveva vinto cinque gare casalinghe consecutive di UEFA Champions League, battendo Paris SaintGermain (3-2), Crvena zvezda (4-0) e Napoli (1-0) nella fase gironi della scorsa edizione, mentre all'andata degli ottavi ha pareggiato 0-0 contro il Bayern. Da allora ha vinto quattro partite ad Anfield, rimanendo imbattuto in 24 gare casalinghe europee (V18 P6) dopo la sconfitta per 3-0 contro il Real Madrid del 22 ottobre 2014. Nel 4-3 sul Salisburgo, i Reds hanno subito gol per la prima volta dopo sei incontri di UEFA Champions League.

I Reds hanno vinto le ultime sette partite casalinghe della fase gironi di UEFA Champions League, segnando 24 gol.

Il bilancio del Liverpool in casa contro le squadre italiane è V8 P4; nonostante due sconfitte nelle ultime cinque partite, ha vinto le ultime due.

Dopo lo 0-0 in casa del Genk alla seconda giornata, il Napoli ha interrotto una striscia di otto trasferte senza vittorie in UEFA Champions League dalla fase a gironi alla finale (P3 S5) battendo il Salisburgo per 3-2 alla terza giornata. Alla quarta, la formazione austriaca ha pareggiato 1-1 in Italia.

Il Napoli ha vinto solo sei delle ultime 18 gare di UEFA Champions League dalla fase gironi alla finale (P5 S7): tutte le vittorie, tranne quella alla terza giornata contro il Salisburgo, sono arrivate al San Paolo.

Dopo il terzo posto nella fase a gironi dietro Paris Saint-Germain e Liverpool, in UEFA Europa League il Napoli ha vinto senza troppe difficoltà i sedicesimi con lo Zurigo (5-1 complessivo), sconfitto il Salisburgo ai quarti (4-3 complessivo) ma è stato eliminato per la seconda volta nella stagione da un club inglese - l'Arsenal - che si è imposto nei quarti per 2-0 in Inghilterra e 1-0 in Italia.

La vittoria contro il Salisburgo in questa edizione e quella contro lo Zurigo nel 2018/19 sono gli unici successi del Napoli nelle ultime otto trasferte europee (P3 S3).

Il Napoli non ha mai vinto in Inghilterra: il bilancio in casa delle squadre di Premier League è P2 S4.