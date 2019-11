Una Juventus non brillantissima e messa in difficoltà da una Lokomotiv intraprendente e ben messa in campo, torna da Mosca con 3 punti pesantissimi che significano qualificazione matematica agli ottavi di finale di Champions League con 2 giornate di anticipo: a regalare il traguardo alla squadra di Sarri è una magia di Douglas Costa, che al 93' si inventa un gol seminando avversari in serie come birilli. Battendo l'Atletico Madrid il prossimo 26 novembre all'Allianz Stadium, i bianconeri avranno anche la certezza aritmetica del primo posto nel Girone D.

Il tabellino

Lokomotiv Mosca-Juventus 1-2

Lokomotiv Mosca (4-4-2): Guilherme; Ignatyev, Howedes, Corluka, Rybus; Zhemaletdinov (81' Murilo), Krychowiak, Barinov, Joao Mario (85' Kolomeytsev); A. Miranchuk, Eder. All.: Semin.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Khedira (70' Douglas Costa), Pjanic, Rabiot; Ramsey (64' Bentancur); Higuain, Ronaldo (81' Dybala). All.: Sarri.

Arbitro: Ruddy Buquet (Francia).

Gol: 3' Ramsey (J), 12' A. Miranchuk (L), 93' Douglas Costa (J).

Ammoniti: Bonucci, Douglas Costa (J), Rybus (L).

Note - Recupero 0'+4'.

La cronaca in 8 momenti chiave

4' GOL DELLA JUVENTUS! RAMSEY! Destro di Ronaldo su punizione, traiettoria centrale rasoterra e facilmente leggibile: incredibile papera di Guilherme che si lascia sfuggire il pallone sotto le gambe. Ramsey si avventa sul pallone e lo spinge oltre la linea bianca.

12' PAREGGIO DELLA LOKOMOTIV MOSCA! MIRANCHUK! Cross dalla sinistra di Rybus, Miranchuk anticipa Bonucci e incorna di testa colpendo il palo alla destra di Szczesny, poi si avventa sulla respinta e insacca comodamente a porta vuota.

21' LOKOMOTIV VICINA AL 2-1! Rybus crossa dalla sinistra per Miranchuk che manca l'intervento con il sinistro, poi raccoglie un traversone dalla parte opposta e di testa in torsione manda alto.

33' HIGUAIN VICINO AL GOL! Splendida palla in verticale di Khedira per Higuain che calcia con il destro di prima intenzione. Ottima la risposta di Guilherme che riesce a deviare in corner tuffandosi sulla sua sinistra.

35' ANCORA HIGUAIN! Azione caparbia di Rabiot al limite dell'area, poi improvviso destro del Pipita: pallone centrale che Guilherme smanacca in qualche modo.

56' PARATONA DI GUILHERME! Alex Sandro per Ramsey, sponda per Ronaldo che spara col destro dai 20 metri: grande risposta del portiere della Lokomotiv che vola e devia in calcio d'angolo.

78' BONUCCI SALVA SULLA LINEA! Clamorosa occasione per la Lokomotiv Mosca: Szczesny salva su Miranchuk, la palla arriva a Joao Mario che lascia partire un destro violentissimo con il portiere ceco fuori dai pali: sembra gol, ma è miracoloso l'intervento di Bonucci che respinge proprio sulla linea.

93' GOL DELLA JUVENTUS! DOUGLAS COSTA! Strepitosa giocata del brasiliano che parte da sinistra e semina avversari in dribbling come birilli, poi scambia con Higuain che gli ridà il pallone con il tacco. Douglas Costa ne salta altri due e infila Guilherme con un tocco di sinistro da due passi.

Aaron Ramsey - Lokomotiv Mosca Champions League 2019-20Getty Images

Il migliore

Douglas COSTA - Il suo è un gol destinato a entrare nell'album dei ricordi di fine stagione. Parte da sinistra, si accentra palla al piede, dialoga con Higuain e nel frattempo trova il tempo di seminare in dribbling cinque avversari. Uno slalom strepitoso e che vale la qualificazione agli ottavi.

Il peggiore

GUILHERME - La papera che regala il vantaggio alla Juventus è inconcepibile a questi livelli. Si riscatta parzialmente nel secondo tempo togliendo dall'incrocio un destro di Ronaldo.