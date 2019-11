La Juventus dovrà fare a meno di Matthijs De Ligt per la decisiva trasferta sul campo della Lokomotiv Mosca valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, una sfida che potrebbe regalare ai bianconeri la qualificazione matematica agli ottavi di finale con due turni di anticipo. Il difensore centrale olandese non è stato infatti inserito nell'elenco dei convocati a causa di una leggera distorsione alla caviglia sinistra: è stato lo stesso club a dare la notizia con un breve comunicato. De Ligt ha rimediato l'infortunio sabato sera durante il derby contro il Torino, match nel quale aveva segnato la rete del definitivo 1-0.

Al posto di De Ligt uno tra Rugani e Demiral

Al posto di De Ligt Maurizio Sarri sceglierà con ogni probabilità uno tra Rugani e Demiral. Entrambi hanno finora collezionato una sola presenza in stagione: Demiral è sceso in campo solo allo Stadium lo scorso 21 settembre nella gara vinta 2-1 contro il Verona, Rugani ha assaggiato il campo mercoledì scorso nel turno infrasettimanale casalingo contro il Genoa (2-1 il risultato finale per i bianconeri). E proprio Rugani sembra essere il favorito in ragione di una maggiore esperienza a livello internazionale: per Demiral, infatti, si tratterebbe dell'esordio assoluto in Champions League.