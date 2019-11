Lokomotiv Mosca-Juventus: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder. All. Jurij Sëmin

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Dybala. All. Maurizio Sarri

Arbitro: Ruddy Buquet (FRA)

Statistiche Opta

Il Lokomotiv Mosca ha perso tre volte in Europa contro la Juventus: due volte in Coppa Uefa nella stagione 1993/1994 e la scorsa giornata.

In una grande competizione europea, la Juventus è la squadra contro cui il Lokomotiv Mosca ha perso più spesso (tre, come con l'Atletico Madrid).

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri è imbattuto nelle sue ultime 19 partite tra Champions League ed Europa League (15 V, 4 P) da quando ha perso con il Napoli nel febbraio del 2018.

L'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo ha tirato otto volte senza segnare nella vittoria per 2-1 contro il Lokomotiv Mosca nella scorsa giornata. Se segna in questa partita, sarà il giocatore che ha segnato contro più squadre diverse in Champions League (adesso sono 33, come Raùl e Lionel Messi).

Aleksey Miranchuk. del Lokomotiv, ha realizzato un gol e due assistst nelle ultime cinque partite di Champions League. La sua squadra ha perso ciascuna delle volte in cui è stato coninvolto in un'azione scaturita in un gol.

Con una doppietta nella scorsa giornata contro il Lokomotiv, Paulo Dybala è arrivato a 13 gol in Champions League con la Juventus superando Pavel nedved (11). L'unico giocatore non italiano con più gol all'attivo per la Vecchia Signora in questa competizione è David Trezeguet (25).