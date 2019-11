Lukaku+Lautaro, che intesa per l'Inter: in 3 mesi è già coppia da elite europea

"Gli attaccanti nel nostro gioco sono importanti. Sicuramente avevo studiato Lautaro Martinez, è una prima e una seconda punta come Lukaku. Sono punte atipiche, se gli dai campo sono veloci e sono bravi a dialogare tra loro. Stiamo lavorando tanto sulla connessione che devono avere e sono contento perché stanno facendo grande lavoro anche senza palla”.

A voler farla facile l’analisi è già tutta qui, nella parole di Antonio Conte al termine della sfida di sabato sera a Bologna. Sì perché Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, la nuova coppia di attaccanti dell’Inter, funziona come se insieme giocasse da sempre. L’argentino e il belga invece, ‘insieme’, ci stanno solo da qualche mese. E questo è senza dubbio un altro dei miracoli ‘contiani’, allenatore che nel settare imprinting specifici nel giro di tempi record non ha eguali al mondo.

Lukaku e Lautaro Martinez scambia un cenno di intesa in campo con l'InterGetty Images

Da una parte, quella di Lukaku, ci sono numeri francamente impressionanti. Nelle prime 11 giornate di campionato italiano con la maglia dell’Inter solo un alieno può vantare i suoi stessi numeri: Luis Nazario da Lima. Sì, con 9 centri solo il fenomeno Ronaldo aveva avuto un impatto identico a quello di Lukaku. Tutti dietro gli altri. Dall’Icardi che è andato a sostituire (3 gol nelle prime 11) al Milito eroe del Triplete, dal record-man nerazzurro Christian Vieri a Zlatan Ibrahimovic.

Al tempo stesso Martienz, che dalla partenza di Icardi ha beneficiato diventando titolare inamovibile, si è esaltato in un inizio di campionato che ne ha messo il luce tanto le capacità di attaccare gli spazi quanto di occupare l’area di rigore.

Sono combinati insieme però che i due fattori risultano la miglior notizia di questi primi mesi di casa interista. Da sempre fondamentali nel gioco di Conte, il lavoro combinato delle due punte è un credo fermo nell’espressione calcistica del tecnico pugliese. Ed è qui che vengono fuori i numeri di coppia: Lukaku e Martinez, oltre a funzionare e integrarsi perfettamente, si cercano come nessun’altra coppia d’attacco in Serie A. Sono le statistiche a dirlo, che sebben da prendere con le molle in quanto da considerare al netto del turnover delle dirette rivali (la Juventus e il Napoli infatti non hanno sempre giocato con la stessa coppia offensiva a differenza dei nerazzurri), vedono in 50 passaggi tra i due il duetto offensivo che si trova con maggiore costanza in questo campionato.

Non diventa così nemmeno un caso la statistica che vede Lukaku e Martinez come la quinta coppia più prolifica fin qui nei principali campionati europei. Numeri anche questi da interpretare.

SQUADRA PUNTA GOL+ASSIST PUNTA GOL+ASSIST RETI TOTALI 1. Lazio Immobile (13+4) Correa (4+0) 17 2. Bayern Monaco Lewandowski (14+0) Gnabry (2+3) 16 3. Manchester City Aguero (9+2) Sterling (7+1) 16 4. Lione Moussa Dembelé (8+0) Depay (7+1) 15 5. Monaco Ben Yedder (9+1) Slimani (5+7) 14 6. Atalanta Muriel (8+0) Zapata (6+3) 14 7. Inter Lukaku (9+0) Lautaro Martinez (5+3) 14 8. Villarreal Moreno (8+2) Ekambi (5+2) 13 9. Chelsea Abraham (9+2) Mount (4+2) 13 12. Liverpool Mané (6+4) Salah (5+3) 11 13. Barcellona Suarez (6+0) Messi (5+4) 11

Già perché nella statistica sono considerati ad esempio anche Muriel e Zapata dell’Atalanta, che ‘di coppia’ però non hanno mai lavorato. Oppure un ‘duetto finto' come quello di Monaco di Baviera, dove i numeri sono nettamente drogati dall’iper-rendimento di Robert Lewandowski. Non sono considerati inoltre altri due aspetti fondamentali: ovvero i minuti passati effettivamente in campo insieme e da quando i due interpreti giochino insieme: evidente dunque come l'intesa della coppia laziale Immobile-Correa si sia costruita nel tempo, così come i meccanismi offensivi di Guardiola con il duo Aguero-Sterling. Da quest'ultimo punto di vista dunque solo la sorprendente coppia del Monaco Slimani-Ben Yedder è riuscita fin qui a rendere in egual misura a quella interista, ma il duo dei monegaschi a oggi può vantare una giornata in più di campionato (in Ligue 1 siamo alla 12a, mentre in Serie A all'undicesima).

Fa piuttosto impressione vedere invece alle spalle degli avanti interisti mostri sacri come Messi e Suarez - fermi a 11 gol in due (13esima coppia in euro contro i 14 della coppia nerazzurra - ma anche Salah e Mané, protagonisti del Liverpool campione d’Europa in carica e fin qui assoluto dominatore della Premier League.

Antonio Conte insieme ai suoi due attaccanti: Lukaku e Lautaro MartinezImago

Insomma, al netto della mancanza di reali alternative e di una rosa tutto sommato corta, Antonio Conte può già dirsi soddisfatto dei meccanismi messi in piedi per il suo duo offensivo, ma soprattutto di come i due interpreti abbiano appreso al meglio e ritradotto con successo sul campo le richieste del tecnico. Perché poi il segreto sta tutto lì: passare dalla teoria alla pratica; e se possibile renderla il più semplice possibile. Proprio come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku stanno facendo per l’Inter.