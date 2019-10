Manchester City-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Diretta minuto per minuto

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Cancelo, Otamendi, Fernandinho, Mendy; Gundogan, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Mahrez. All. Guardiola

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Muriel All. Gasperini

Statistiche

Il Manchester City ha veleggiato tranquillo nel Gruppo C e si appresta ad affrontare per la prima volta l'Atalanta, reduce da due sconfitte nelle prime due gare di UEFA Champions League.

Mentre i campioni d'Inghilterra hanno segnato un totale di cinque gol contro Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria senza subirne, l'Atalanta ha esordito nella competizione con una pesante sconfitta in Croazia e una beffa in extremis alla seconda giornata.

In questa edizione, il City ha vinto 3-0 sul campo dello Shakhtar e 2-0 in casa contro la Dinamo, arrivando a 19 gol segnati nelle ultime 16 gare di UEFA Champions League. Dalla sconfitta interna contro il Lione alla prima giornata del 2018/19 (1-2), il suo bilancio è di nove vittorie, un pareggio e una sconfitta, con 34 gol segnati e 10 subiti.

Nel 2018/19, il City ha reagito alla sconfitta casalinga contro il Lione arrivando primo nel Gruppo F davanti alla squadra francese, allo Shakhtar e all'Hoffenheim con 13 punti. Agli ottavi ha travolto lo Schalke con un 10-2 complessivo, ma per il secondo anno consecutivo si è arreso a una squadra inglese ai quarti, uscendo contro il Tottenham per i gol in trasferta dopo un emozionante 4-4 complessivo (0-1 t, 4-3 c).

La squadra di Josep Guardiola ha vinto 10 delle ultime 17 gare europee (in casa e fuori), subendo sei sconfitte.

Con il doppio successo contro il Napoli nel 2017, il City ha centrato la terza vittoria nelle ultime 10 sfide contro una squadra italiana, in casa e fuori (P4 S3).

I nerazzurri non vincono da quattro gare in Europa (P2). Prima del gol di Duván Zapata contro lo Schalke, non segnavano da tre partite.

Prima della prima giornata, la formazione bergamasca era imbattuta da sette partite in Europa. Anche dopo le ultime sconfitte, ha perso solo tre delle ultime 16 gare europee (V7 P6).

L'Atalanta è alla 38esima partita europea e alla settima stagione in Europa. Nel 1987/88 ha raggiunto le semifinali di Coppa delle Coppe, mentre tre anni dopo è arrivata ai quarti di Coppa UEFA.

L'Atalanta ha affrontato una squadra inglese solo nel 2017/18, battendo l'Everton per 3-0 in casa e 5-1 in trasferta. Andrea Masiello e Alejandro Gómez hanno segnato a Reggio Emilia, mentre Robin Gosens è andato a segno a Liverpool.

L'Atalanta ha perso cinque delle prime sei trasferte europee (P1) ma ha subito solo tre sconfitte nelle successive 12 (V4 P5) e due nelle ultime otto (V3 P3).