Davide contro Golia. Nonostante i complimenti (ormai di rito) di Pep Guardiola all'avversaria italiana di turno, in questo caso l'Atalanta di Gasperini, la missione che attende la Dea è quasi impossibile. Il Manchester City è uno dei colossi del calcio mondiale, non solo sul piano tecnico. A confermare l’enorme divario che esiste tra queste due realtà c'è, infatti, anche l'aspetto economico. L'Osservatorio del calcio ha calcolato quanto sono costate le rose delle squadre dei cinque maggiori campionati europei. Non c’è un range cronologico, si valutano le spese sostenute per costruire le rose di ciascuna squadra in milioni di euro.

Classifica Squadra Quanto è costata la rosa in milioni di euro 1 Manchester City 1014 2 Paris Saint-Germain 913 3 Real Madrid 902 4 Manchester United 751 5 Juventus 719 53 Atalanta 93

Un divario da quasi 1 miliardo di euro

Il leader della classifica è proprio il Manchester City che, secondo lo studio del CIES, ha sfondato il tetto del miliardo di euro: per l’esattezza 1,014 miliardi spesi nel corso degli anni. A seguire troviamo il Paris-Saint Germain (913 milioni), poi il Real Madrid (902) e quindi il Manchester United (751). La prima italiana viene subito dopo i Red Devils: è la Juventus, che ha speso 719 milioni di euro. E l’Atalanta? Per trovare la formazione del patron Percassi dobbiamo scendere fino alla 53esima posizione per un totale di 93 milioni di euro investiti. Per intenderci, per costruire questo Milan ne sono serviti 408, per l'Inter 364. In Italia, la squadra che è costata di meno è il Lecce, con 11 milioni di euro spesi per arrivare alla rosa attualmente a disposizione di Liverani.

Video - Guardiola: "L'Atalanta è incredibile, vederla giocare è una gioia per gli occhi" 00:46

Guardiola vs Gasperini, Muriel vs De Bruyne: due mondi a confronto

In generale, in Premier League la media per costruire una rosa è di 345 milioni di euro, in Liga e Serie A 167 milioni, mentre ne occorrono 124 in Bundesliga e 118 in Ligue 1. La differenza è davvero notevole e si potrebbe anche aggiungere che il giocatore pagato di più dall'Atalanta è stato Luis Muriel, costato quest’anno 15 milioni di euro dal Siviglia (dati transfermarkt). Come risponde il City? Con Kevin De Bruyne, prelevato dal Wolfsburg nella stagione 2015-16 per 76 milioni di euro. E il confronto tra gli allenatori? Pep Guardiola guadagna 24 milioni di euro mentre Gian Piero Gasperini ne percepisce 2,2 a stagione. Non esattamente la stessa cifra e così diventa più semplice anche fare i complimenti agli avversari...