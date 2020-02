Manchester City, è ufficiale il ricorso al Tas contro la sentenza UEFA

Il Manchester City ha formalmente presentato ricorso al Tas contro la sentenza UEFA che l'ha escluso per due anni dalle competizioni europee a causa della violazione delle norme sul Fair Play Finanziario. Il club inglese è stato ritenuto "colpevole di gravi violazioni delle regole in materia e di non aver collaborato a un'indagine avviata quasi un anno fa". Secondo quanto riferisce l'Ansa il City si è rivolto alla Corte di Arbitrato per lo Sport di Losanna per ribaltare la sentenza UEFA, insistendo nel dichiararsi innocente e chiedendo la revoca del provvedimento. La sanzione prevede a carico del club inglese anche una multa di 35 milioni di euro.

Video - Manchester City, l'ad Soriano: "Dalla UEFA accuse false. Guardiola? Pensa solo al campo" 01:32

Il City si prepara alla battaglia legale

La decisione del Manchester City di opporsi al provvedimento UEFA era nell'aria da diversi giorni ed era stata esplicitata anche dalle recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Ferran Soriano. Proprio per prepararsi al meglio in vista della presumibile battaglia legale che lo attende nei prossimi mesi, secondo quanto riferito dai media britannici il City avrebbe deciso di affidare il caso a David Pannick, uno dei migliori avvocati del Regno Unito. Da capogiro la sua parcella: secondo il Sun, infatti, il legale guadagna circa 24mila euro al giorno.