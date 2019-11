Il Manchester City di Guardiola gioca una partita scialba in casa contro lo Shakhtar Donetsk e non riesce ad andare oltre l'1-1 davanti al proprio pubblico. Gli inglesi hanno giocato con il freno a mano tirato nel primo tempo, meglio nella ripresa anche se gli ucraini hanno ampiamente meritato di uscire con un risultato positivo dall'Etihad. Alla rete siglata da Gundogan, su assist di Gabriel Jesus, ha risposto Solomon su assist di Dodò. Gli inglesi con questo pareggio staccano comunque il pass per gli ottavi di finale e da primi della classe e l'ultimo match in Croazia contro la Dinamo Zagabria servirà solo per chiudere imbattuti il girone e per fare un "favore" all'Atalanta. Lo Shakhtar invece sarà fautore del proprio destino dato che se vincerà in casa contro la Dea si qualificherà per gli ottavi di finale, di contro una sconfitta estrometterà la squadra di Castro dalla Champions.

Il tabellino Manchester City-Shakhtar Donetsk 1-1

Manchester City (4-3-3): Ederson 5,5, Cancelo 5,5 , Otamendi 6, Fernandinho 6,5, Angelino 5, Gundogan 6, Rodri 6 (76’ Foden 6), De Bruyne 5,5 (dal 70’ David Silva 6), Sterling 5 , Gabriel Jesus 6, Bernardo Silva 5

Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov 6, Dodo 5,5 Kryvtsov 6,5, Matviienko 5,5 , Ismaily 6, Alan Patrick 5,5, Stepanenko 5,5 , Tete 6, Kovalenko 6 (80 Marcos Antonio sv), Konoplyanka 5 (65’ Solomon 6), Moraes 5,5 (90 Sikan sv)

Arbitro: Vincic

Ammoniti: Fernandinho (C)

Reti: 56’ Gundogan (C), 69’ Solomon (S)

La cronaca in 7 momenti chiave

14- Va a vuoto Dodò e la palla ariva a Gundogan: para Pyatov! Primo squillo City

15’ Ma cosa combina Ederson! Esce fuori dalla porta e liscia il pallone facendosi beffare daTetè che si invola verso la porta, converge e tira: MONUMENTALE FERNADINHO CHE IN SCIVOLATA LA METTE IN CORNER!

27’ Alan Patrick si mangia il vantaggio! Tetè è scatenato e lo serve benissimo rasoterra, il centrocampista calcia alle stelle…Che rischio per il City

56’ Eccolo il vantaggio del City! GUNDOGAN! Assist di Gabriel Jesus! Grande palla di De Bruyne per Jesus che non riesce a tirare ma serve Gundogan che segna a porta sguarnita l'1-0!

69’ GOOOOOOOOOOOL! CI PENSA IL NEO ENTRATO SOLOMON! Bravo Moraes che serve Dodò che mette dentro una grande palla per Solomon che di destro fa secco Ederson!

71’ Kryvtsov! Salva sulla linea! Errore di Pyatov con Gabriel Jesus che tocca all'indietro il pallone per David Silva, appena entrato, con Kryvtsov che salva sulla linea!

86’ STERLING! COSA SBAGLIA! Bella palla per l'attaccante inglese che da ottima posizione la manda malamente fuori

Il momento social

Il migliore

Manor SOLOMON- Entra e gli bastano 4 minuti per essere decisivo. Tocca un pallone ma è quello decisivo. Provvidenza.

Il peggiore