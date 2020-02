Maradona: "Il mio cuore è con il Napoli! Messi? Su di lui troppe pressioni"

Intervistato dal Mattino, Diego Armando Maradona torna a parlare di Italia e di Napoli in particolare. Sì perché oggi andrà in scena la sfida tra due dei club che hanno contrassegnato la traiettoria calcistica del Pibe de Oro. Dove sarà il suo cuore? Maradona non alcun dubbio, come vedrete…

Su Messi

" Leo è un grande talento, un ragazzo molto bravo, ma vogliono caricarlo di pressione ingiustamente. Deve fare la sua carriera e la sua vita, sapendo che è il miglior calciatore al mondo. I paragoni fatti negli ultimi 20 anni? Ho un bellissimo ricordo di lui durante il periodo della Nazionale, era un divertimento vederlo in allenamento e in partita. Spero solo non giochi bene contro il Napoli. "

Sull’amore per Napoli

" Ho dato tutto al Napoli e il Napoli mi ha dato tutto. La partita contro il Barcellona sarà molto dura.Sono fiducioso che la squadra possa sorprendere e dare una gioia al proprio popolo. Ho un grande amore per il Napoli, sono stati anni grandiosi per la squadra e anche per l'Argentina. Siamo riusciti a vincere il campionato, la Coppa UEFA e anche io personalmente, la Coppa del Mondo. "

Sul Barcellona

" Il Barcellona mi ha aperto le porte dell’Europa, ma ho scritto la mia storia in azzurro. Il mio cuore è con il Napoli. Ero nel Boca, un grande club, sono venuto in Europa con il Barcellona, ​​era un sogno per tutti i calciatori argentini. Lì ho dovuto affrontare molti problemi fisici però "