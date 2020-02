Maradona: "Messi al Napoli? Bello, ma non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io"

Prima assoluta per Lionel Messi al San Paolo, nello stadio che fu di Diego Armando Maradona. L'argentino del Barcellona però non ha brillato nell'andata degli ottavi di finale, con la squadra catalana che ha raccolto comunque un 1-1 positivo in vista del ritorno.

Ma Messi potrà un giorno giocare al Napoli? A rispondere è lo stesso Maradona, che però puntualizza un discorso...

"Messi non potrà fare quello che ho fatto io al Napoli"

" Messi è arrivato al San Paolo quando ormai è in decadenza. Leo non ha vissuto quello che ho vissuto io, questo è il vantaggio che porto rispetto a lui, ma potrebbe giocare tranquillamente nel Napoli. Però non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io, voglio precisarlo. Ma vorrei che i napoletani avessero un giocatore come Messi. [Maradona dopo la partita Napoli-Barcellona] "

Maradona, a Napoli, ha conquistato due Scudetti (nel 1987 e nel 1990), una Coppa Italia (nel 1987) e una Supercoppa (1990), oltre ad una Coppa UEFA nel 1989.