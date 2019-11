Marotta: “Gabigol? Difficilmente farà parte del nostro progetto. Le richieste per lui non mancano"

Dall’Eden Arena di Praga, dove l’Inter cerca una vittoria per alimentare le chance di qualificarsi agli ottavi di Champions League, l’amministratore delegato Beppe Marotta ha fatto il punto anche su una situazione di mercato che è destinata a tornare di stretta attualità nelle prossime settimane: il futuro di Gabigol. Eroe del trionfo in Copa Libertadores del Flamengo, il 23enne attaccante brasiliano dopo l’avventura nel Mondiale per Club col club rubionegro tornerà a Milano ma l’idea non è quella di metterlo a disposizione di Antonio Conte come spiega lo stesso dirigente a Sky Sport:

" Abbiamo per Gabigol la stessa considerazione di Lautaro. A dicembre rientrerà all'Inter per fine prestito, dopodiché valuteremo la sua collocazione. Abbiamo richieste, difficilmente farà parte del nostro progetto, ma valuteremo con calma le richieste "

" Lautaro ha 23 anni ed è destinato ad una carriera importante. La gara di Dortmund ha dato un indirizzo preciso, con un ottimo primo tempo non confermato nella ripresa. L'autorevolezza della quale ho parlato del singolo vale anche per la squadra. Da inizio stagione abbiamo parlato di un modello nuovo, che parla di crescita costante. Stiamo andando bene in campionato, meno in Champions, ma Sensi e Barella possono diventare dei campioncini anche grazie all'atmosfera della Champions. Solo con queste esperienze si può alzare il livello "