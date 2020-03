Mbappé preoccupa: lo staff medico del PSG lo sottopone a tampone per il coronavirus

Alla vigilia di PSG-Borussia Dortmund, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, non si capisce ancora se si potrà vedere in campo Kylian Mbappé. L'attaccante della Nazionale francese è alle prese con diversi fastidi, tra tosse e mal di gola, che non gli hanno permesso di allenarsi insieme alla squadra negli ultimi giorni.

Lo staff medico del PSG ha deciso quindi di sottoporre il giocatore al tampone per evidenziare un possibile contagio da coronavirus. È atteso per la mattinata di mercoledì l'esito del test: in caso di esito negativo, Tuchel andrà comunque a convocarlo per la gara di ritorno contro il Dortmund, considerando che il PSG deve rimontare dal 2-1 dell'andata. Va da sé che in caso di esito positivo, la stessa gara tra PSG e Borussia Dortmund non si giocherà, con i giocatori parigini che andranno in quarantena.

Secondo le indiscrezioni dell'Equipe, però, il giocatore starebbe molto meglio e dovrebbe solo avere uno stato influenzale. Vedremo in mattinata cosa diranno i medici...