Mertens da record: è il miglior marcatore della storia del Napoli. Raggiunto Hamsik

Entrare nella storia del Napoli contro il Barcellona in Champions League con un eurogol alla prima di Messi al San Paolo. Il 121° sigillo di Dries Mertens in maglia azzurra è un segno del destino. Il belga, a segno per la prima volta in azzurro il 30 ottobre 2013 in Fiorentina-Napoli, ha concluso un'azione splendida, iniziata da Di Lorenzo e proseguita da Fabian Ruiz, con un tiro a giro preciso che non ha lasciato scampo a Ter Stegen e ha fatto esplodere di gioia i 45mila tifosi partenopei.

Il numero 14 sale così in vetta alla classifica dei marcatori all time del Napoli, raggiungendo a quota 121 gol l'ex capitano Marek Hamsik.