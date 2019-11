Si può discutere molto sull'emisfero calcistico targato Red Bull e sulle sue metodologie. C'è chi lo difinisce ultra moderno, chi totalmente incurante delle tradizioni. Una cosa è certa, tra le squadre sparse per il mondo, è dotato di una rete di scout indiscutibile, fatta di gente che di calcio ne capisce, eccome. Non si spiegherebbe altrimenti la continua produzione di talenti sull'asse Lipsia-Salisburgo (i cui club attuali nulla hanno a che vedere con gli "originali" e storici Lokomotiv Lipsia e Austria Salisburgo, caduti in disgrazia). Restando in Austria, si pensi solamente al fenomeno norvegese classe 2000 Erling Braut Håland, che segna un gol dietro l'altro. Ma non è l'unico a cui il Napoli dovrà stare particolarmente attento. E un vago sospetto è emerso già nella rocambolesca partita di andata, vinta 3-2 dalla formazione di Ancelotti: là davanti, un occhio di riguardo andrà anche a Patson Daka, zambiano classe 1998 scatenatosi nell'ultimo periodo di Tipico Bundesiga, il massimo campionato austriaco.

Patson Daka, Red Bull Salisburgo, esulta dopo la tripletta rifilata al Mettersburg nella Tipico Bundesliga austriaca (Getty Images)Getty Images

La scheda di Patson Daka

Data di nascita 09-10-1998 Luogo di nascita Chingola Ruolo Punta centrale - Attaccante esterno Piede preferito Destro Altezza 1,85 mt Scadenza contratto 31-05-2022 Valore di mercato (transfermarkt) 3 milioni di euro Clausola rescissoria No Nazionalità Zambia

In particolare, nell'ultima partita, giocata in quel di Mattersburg, Daka ha deciso per intero il risultato definitivo (3-0 per i tori rossi) realizzando tutte le reti dell'incontro, portandosi in cima alla classifica marcatori a quota 12 centri in altettanti incontri di campionato, stesso bottino di Håland (parzialmente a riposo contro il Mattersburg e a cui vanno aggiunti ben 6 reti in 3 match di Champions), così come quello dell'israeliano Shon Weissmann del Wolfsberger, avversaro della Roma in Europa League.

La carriera di Patson Daka

STAGIONE SQUADRA PRESENZE GOL COMPETIZIONE 2019-2020 Red Bull Salisburgo 12 12 Tipico Bundesliga 2018-2019 Red Bull Salisburgo 15 3 Tipico Bundesliga Gen. 2018 Red Bull Salisburgo 8 0 Tipico Bundesliga 2017-2018 Liefering 18 4 Erste Bundesliga 2016-2017 Liefering 9 2 Erste Bundesliga

*NOTA BENE - Patson Daka conta, in carriera, anche 2 reti in Europa League, 2 nella Youth League e 4 nella ÖFB Cup (la Coppa d'Austria).

Gli ultimi tre gol hanno messo in luce tutto il repertorio di un giocatore che fa della velocità e del senso del gol le sue principali caratteristiche. Se la zampata sottomisura con cui ha aperto l'incontro del Pappelstadion al minuto 33' è arrivata anche grazie alla papera del portiere del Mattersburg Tino Casali, poco dopo (al 41') il destro da fuori di controbalzo e al fulmicotone, con cui Daka ha scagliato il pallone sotto l'incrocio dei pali, è stato di quali che lasciano a bocca aperta. Nel finale, altro tap in sul mancino del maliano Seidou Koita, a testimonianza del fatto che si tratta di un giocatore da marcar ben stretto negli ultimi metri. La tripletta dello scorso sabato è addirittura la seconda di questo inizio stagione, dopo quella rifilata esattamente un mese fa all'Altach nella vittoria salisburghese per 6 a 0.

Mattersburg-Red Bull Salisburgo, Tipico Bundesliga (Austria): l'attaccante del Salisburgo Patson Daka trafigge il portiere avversario Tino Casali (Getty Images)Getty Images

Dallo Zambia all'Austria, passando da quello straordinario Mondiale Under 20 nel 2017

La storia di Patson Daka inizia nella lontana Zambia ed è la stessa del centrocampista coetaneo Enock Mwepu. Entrambi, ora, giocano nella stessa formazione - e nella prima squadra della loro nazionale, in cui sono considerati idoli indiscussi -, la Red Bull allenata dallo statunitense Jesse Marsch, che dopo averli scoperti attraverso la capillare rete di osservatori di cui sopra, li mandò a "farsi le ossa" nel club satellite di seconda divisione, il Liefering.

Entrambi furono protagonisti ai Mondiali Under 20 in Corea del Sud, con quella straordinaria nazionale che, nel girone di qualificazione, mise in riga Portogallo, Costa Rica e Iran, battè la Germania 4-3 (in cui Mwepu segnò) agli ottavi di finale e dando parecchio filo da torcere anche all'Italia dei vari Orsolini, Pessina e Favilli, che vinse 3-2 agli extra time ma che si trovò sotto al cospetto dei Chipolopolo Boys per 1-0 dopo soli 4'. Con un gol di chi? Proprio di Patson Daka, che il 4 gennaio 2018 - ad Accra, in Ghana - si aggiudicò il premio di miglior giovane calciatore africano dell'anno.

Campionati del Mondo Under 20, Corea del Sud 2017, Zambia-Italia, quarti di finale: Patson Daka realizza il gol del momentaneo 1-0 (Getty Images)Getty Images